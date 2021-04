Königsberg

Eine Ablagefläche für alte Grabsteine von abgeräumten Gräbern entwickelt sich zu einem Streitthema zwischen dem Ortsbeirat und der Verwaltung der Gemeinde Heiligengrabe. Das kristallisierte sich auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates in dieser Woche heraus.

Es geht um eine etwa 20 Meter lange und rund zwei Meter breite Fläche mit leichtem Gefälle auf dem Friedhof. Der Vorwurf des Ortsbeirates: Die Herstellung des anvisierten Areals wurde vom Bauhof nicht umgesetzt, obwohl das Ganze nach zweijährigen Diskussionen zunächst von der Verwaltung genehmigt und der Bauhof mit der Umsetzung beauftragt worden war.

Pflegeaufwand zu hoch

Doch der Pflegeaufwand wurde vom Bauhof als zu hoch eingeschätzt. „Die Fläche ragte bis an den Zaun heran. Das heißt, man hätte Unkraut und Laub direkt am Zaun entfernen müssen – eine Fummelarbeit. Außerdem gab es Zwischenräume zwischen den Grabsteinen, in denen Unkraut sprießen kann“, sagt dazu Bauhofleiter Mathias Jennrich. Aus seiner Sicht also nicht die beste Lösung.

Deshalb habe die Gemeinde einen neuen Vorschlag gemacht, mit dem der Ortsbeirat aber nicht mitgehen wollte. Daraufhin richtete der Ortsbeirat beim jüngsten Frühjahrsputz die Ablagefläche in Eigenleistung so her, wie sie von der Verwaltung ursprünglich genehmigt worden war. Das allerdings konnte die Verwaltung nicht akzeptieren und baute das Ganze wieder zurück.

So motiviert man keine Bürger

Aktuell lehnen die Grabsteine, die dort hätten abgelegt werden sollen, an einem Baum auf dem Friedhofsgelände. Ortsvorsteher Axel Fischer kritisiert: „So motiviert man keine Bürger. Da kann man die Lust daran verlieren. Das ist für mich absolut unklar.“

Bei der Ortsbeiratssitzung in Königsberg gab es jede Menge Gesprächsbedarf. V.l.: Beirätin Doreen Stutz, Ortsvorsteher Axel Fischer, Beirat Frank Meyer sowie Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe, hier als Sitzungsgast. Quelle: Björn Wagener

Unterstützung kam von Beirätin Doreen Stutz, die sich ebenfalls nicht erklären konnte, weshalb eine genehmigte Sache dann doch nicht zum Tragen komme, sondern ein neuer Vorschlag gemacht wird.

Darüber hinaus war auf der Sitzung von nicht beantworteten E-Mails zwischen Ortsbeirat und Verwaltung und von einer in diesem Zusammenhang überbauten Grabanlage die Rede.

Außerdem gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die hergerichtete Fläche der zuvor angefertigten Skizze entsprach oder nicht – eine insgesamt verzwickte Lage. Axel Fischer empfand die Situation als „bitter traurig“ und bezeichnete die Zusammenarbeit mit der Gemeinde als „oberschlecht“.

Bürgermeister: Einfach Tatsachen geschaffen

Bürgermeister Holger Kippenhahn warf dem Ortsbeirat daraufhin vor, mit dem Arbeitseinsatz auf dem Friedhof einfach Tatsachen geschaffen zu haben. Das könne nicht akzeptiert werden, sei hier aber geschehen. „Die Verantwortung über die Friedhöfe trage ich als Bürgermeister“, sagte er.

So sah die Ablagefläche für die Grabsteine aus, die nun wieder zurückgebaut wurde. Quelle: Christamaria Ruch

Der Ortsbeirat habe das Recht, Vorschläge zu unterbreiten, aber nicht, eigenmächtig zu handeln. Vielmehr müssten Eingriffe auf dem Gelände immer mit der Verwaltung abgestimmt werden. Und die habe eben trotz der Genehmigung doch noch Klärungsbedarf gesehen. „Das ist keine Art und Weise des Umgangs miteinander“, sagte er und sprach in diesem Zusammenhang von Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.

Vorschlag zur Güte

Einen Vorschlag zur Güte zwischen den verhärteten Fronten kam von Ortsbeiratsmitglied Frank Meyer: Er hielt es für ratsam, sich gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung vor Ort zu treffen, um eine Lösung zu finden. Bürgermeister Kippenhahn stimmte dem zu. „Friedhof ist ein sensibler Bereich.“

Axel Fischer regte an, bei dieser Zusammenkunft auch gleich einen Standort für die gewünschte halbanonyme Urnengrabanlage festzulegen. Ein Termin wurde noch nicht mitgeteilt.

Von Björn Wagener