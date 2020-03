Swiss Krono in Heiligengrabe kann expandieren

Heiligengrabe

Das Gewerbe- und Industriegebiet Heiligengrabe/ Liebenthal soll um 54 Hektar erweitert werden. Denn Swiss Krono möchte seine Flächen ausdehnen und nördlich der Bahnstrecke Wittenberge-Wittstock expandieren. Die Gemeindevertreter in Heiligengrabe gaben dafür jüngst grünes Licht und beschlossen die Aufstellung des Bebauungsplans.

Flächenplan wird geändert

Dazu muss auch in einem Parallelverfahren der Flächennutzungsplan der „mittleren Gemeindegruppe“ verändert werden. Dem stimmte das Gremium ebenfalls zu. Swiss Krono benötigt eine zusammenhängende Fläche, um seine Produktion zu erweitern und Arbeitsprozesse neu zu organisieren. Damit bleibt nur die Erweiterung des Areals nördlich der Bahnstrecke.

Firma übernimmt Planungskosten

Mit diesem Votum kann nun das Planverfahren in Gang gesetzt werden. Swiss Krono als Vorhabenträger übernimmt die gesamten Planungs- und Erschließungskosten. Die „Die Planungshoheit bleibt in den Händen der Gemeinde Heiligengrabe und der Gemeindevertreter“, sagte Thomas Jansen, Ortsplaner in Blumenthal.

Gemeindevertreter Ulf Bumke mahnte an, dass der bestehende Weg nördlich der Bahnstrecke frei zugängig bleibt, damit die Eigentümer zu ihren Waldflächen gelangen können.“ Dem stimmte Thomas Jansen zu: „Ja, das ist das Ziel der Planung. Zwei Tunnel unter der Bahnstrecke sollen das ermöglichen.“

Vorkaufsrecht für Gemeinde

Im Zuge dieser Planungen beschloss die Gemeindevertretung auch das besondere Vorkaufsrecht der Gemeinde für das 54 Hektar große Areal im Erweiterungsgebiet. Denn zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung kann eine Kommune Flächen durch eine Satzung bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht zusteht.

Der Gemeindehaushalt 2020 erhielt mit seiner Haushaltssatzung grünes Licht. Zuvor wurde der Haushalt im Haupt- und Finanzausschuss sowie in einer Klausurtagung ausreichend diskutiert, teilte Holger Kippenhahn mit.

Kein Beschluss zum Aussichtsturm

Der Beschluss über die vermögensrechtliche Übertragung des Aussichtsturms in Blumenthal auf die Gemeinde Heiligengrabe wird zu einem späteren Zeitpunkt gefasst. Zunächst soll Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn die entsprechenden Auswirkungen im finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Bereich prüfen. In einer späteren Gemeindevertretersitzung soll dann dem Beschluss zur Übertragung zugestimmt werden.

Von Christamaria Ruch