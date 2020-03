Swiss Krono in Heiligengrabe trotzt der Corona-Krise

Heiligengrabe

Es gibt auch gute Nachrichten in der Corona-Krise: Die Produktion bei Swiss Krono in Heiligengrabe, dem größten Industriebetrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, läuft weiter – trotz der weltweiten Ausnahmesituation aufgrund der Ausbreitung des Covid-19-Virus. Das teilt Hendrik Hecht, Geschäftsführer am Standort Heiligengrabe, mit.

Bereits in den vergangenen Wochen seien umfangreiche Maßnahmen getroffen worden, um die Mitarbeiter vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen und gleichzeitig den Werksbetrieb aufrecht zu erhalten.

Krono hat Notfallplan erarbeitet

Dazu sei ein Krisenstab einberufen und ein Notfallplan erarbeitet worden. Bei täglichen Treffen erörtert das Team die aktuelle Situation im Werk und bewertet sie neu. „Wir verzeichnen einen vergleichsweise hohen Krankenstand, der aber bisher nicht zu Einschränkungen in der Produktion führt“, berichtet Hendrik Hecht.

Geschäftsführer Hendrik Hecht der Swiss Krono GmbH Heiligengrabe. Quelle: Peter Geisler

„Unsere Lieferketten funktionieren. Unsere Auftragseingänge sind gut“, sagt der Geschäftsführer. In Zusammenarbeit mit regionalen Apotheken versuche das Unternehmen, auch die weitere Versorgung mit Desinfektionsmitteln sicherzustellen. „Bereits vor zehn Jahren haben wir im Werk 60 Desinfektionsspender für die Handhygiene installiert. Die Versorgungsengpässe in diesem Bereich sind gerade jetzt problematisch“, analysiert Hendrik Hecht.

Für die Mitarbeiter gebe es aber noch ausreichend Einmalhandschuhe. Die Werkskantine habe Swiss Krono nun in ein Zelt verlagert, um den Abstand zwischen den Tischen zu gewährleisten und die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Zahlreiche Mitarbeiter, deren Präsenz im Werk für den Produktionsbetrieb nicht zwingend notwendig ist, arbeiteten von zu Hause aus. „Wir danken unseren Mitarbeitern, dass wir gemeinsam in dieser schwierigen Situation pragmatische Lösungen finden. Jeder trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass wir weiter produzieren“, sagt Hendrik Hecht.

Wirtschaftliche Folgen noch beherrschbar

Das sei auch angesichts von Kita- und Schulschließungen für alle ein Kraftakt und bedürfe großer Anstrengungen jedes Einzelnen. „Wir leisten unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus und sorgen gleichzeitig dafür, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen beherrschbar bleiben“, unterstreicht der Geschäftsführer.

Seinen Dank richtet er auch an Landrat Ralf Reinhardt und das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für die klare und schnelle Krisenkommunikation. „Es ist sehr wichtig, dass die öffentliche Hand in dieser Situation das Heft des Handelns in der Hand hat und sofort eingreift, wenn Panik entsteht oder Fehlinformationen in den Umlauf kommen“, so Hecht.

Von Björn Wagener