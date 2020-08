Heiligengrabe

Die Firma Swiss Krono ist am Dienstag von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam als „Top-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet worden. Personalleiter Christian Baumann nahm die Urkunde aus den Händen von IHK-Vizepräsidentin Bärbel Röhncke entgegen. Zusätzlich gab es einen Scheck über 500 Euro, einen kleinen Pokal und einen Blumenstrauß.

„Wir haben im Land mehr als 6000 Ausbildungsbetriebe. Sechs davon zeichnen wir jährlich aus.

Zeichen der Wertschätzung

Ich glaube, das zeigt schon die Wertschätzung Ihrem Unternehmen gegenüber“, sagte Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK.

Er begrüßte in der Runde unter anderem Hendrik Fischer, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie; Geschäftsführer Stefan Dirkes von der Agentur für Arbeit; Werner Nüse, Erster Beigeordneter des Landkreises; Falko Stephan, Leiter des IHK-Regionalcenters OPR; Maria Thurmann, Leiterin Aus- und Weiterbildung am Standort; Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn – und nicht zuletzt eine Reihe von Auszubildenden.

Dafür ein Dankeschön

„Hier findet eine Top-Ausbildung statt – und dafür möchten wir Danke sagen“, brachte es

IHK-Vizepräsidentin Bärbel Röhncke überreichte die Urkunde an Swiss-Krono-Personalleiter Christian Baumann. Quelle: Björn Wagener

Wolfgang Spieß auf den Punkt. Gleichzeitig erinnerte er aber auch daran, „dass wir in der Region noch über 700 offene Ausbildungsmöglichkeiten haben. Wir würden uns freuen, wenn noch weitere junge Leute einen Ausbildungsplatz in der Region antreten würden“, sagte er. Das wäre ein Stück Fachkräftesicherung.

„Draußen Holz, drinnen Hightech“ – an diesen Eindruck erinnert sich Hendrik Fischer gern, wenn er an seine ersten Rundgänge durchs Werk zurückdenkt. Die Ausbildungssituation in Brandenburg unter Corona-Bedingungen habe einen überraschenden Verlauf genommen, sagte er. „Wir hatten mit einem Rückgang an Ausbildungsplätzen gerechnet. Aber der trat nicht ein – im Gegenteil.“ Die zweite Tendenz sei, dass diese Ausbildungsstellen „nicht richtig gut“ besetzt werden können. Das habe womöglich damit zu tun, dass die Berufsorientierung aufgrund der lange geschlossenen Schulen nicht funktionierte.

Alle Ausbildungsplätze besetzt

Bei Swiss Krono in Heiligengrabe konnten alle Plätze besetzt werden. Wenn das neue Ausbildungsjahr am 1. September beginnt, werden 18 neue Auszubildende aufgenommen. Ihre Zahl liegt dann insgesamt bei 47, berichtet Maria Thurmann. Bei Swiss Krono wird eine Vielzahl an Berufen ausgebildet, neuerdings auch Medientechnologen und Mediengestalter. Die Firma unterstützt den Nachwuchs zudem mit Kostenübernahmen für Fahrten, fürs Wohnheim oder für Fachliteratur.

Dass das Unternehmen in Sachen Ausbildung so gut funktioniert, habe auch damit zu tun, dass es einen guten Ruf genießt, sagte Fischer.

„In schwierigen Situationen muss man weiterdenken, ausbilden, Leute einstellen, damit man nach der Krise wieder voll durchstarten kann. Das ist in Ihrem Unternehmen voll gelungen“, lobte auch Bärbel Röhncke bei der Übergabe der Urkunde in Heiligengrabe.

Die Krise bisher gut gemeistert

Die Corona-Krise hatte Swiss Krono am Standort zunächst Auftragsrückgänge von 80 bis 90 Prozent beschert, wie Geschäftsführer Hendrik Hecht sagte. „Das Exportgeschäft ist komplett weggebrochen.“ Die Situation habe sich dann innerhalb von zwei bis drei Wochen aber wieder stabilisiert, weil nicht alle Länder in den Lockdown gegangen waren.

So habe man weiter nach Holland und Schweden oder auch noch etwas länger nach Großbritannien geliefert, das vergleichsweise spät reagierte. Ansonsten sei „ins Lager“ produziert worden. „Wir mussten keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen.“ Auch Investitionsvorhaben hätten nur kurzzeitig auf Eis gelegen.

Von Björn Wagener