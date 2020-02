Wie ein kleines Dorf einen Angriff mit 100 Bomben überstand

Grabow

Auch in Grabow bei Blumenthal ( Ostprignitz-Ruppin) weht der Wind der Zeit über die Ereignisse vom 22. Februar 1945. Damals fanden 19 Menschen durch Bomben den Tod: neun Einheimische und zehn Flüchtlinge. Hinzu kamen viele Verletzte. Über die Gründe für den Bombenangriff auf das kleine Dorf bei Heiligengrabe wird bis heute spekuliert.

„Es gibt so gut wie keine Zeitzeugen mehr“, sagt Ortsvorsteher Werner Goldmann. Am 22. Februar jährt sich eines der dunkelsten Kapitel in Grabow zum 75. Mal. Eine alliierte Bomberstaffel warf damals gegen 12.30 Uhr mehr als 100 Bomben auf den kleinen Ort ab.

850 Menschen lebten im Ort

„Sie fielen auf den Ausgang des Dorfes, zerstörten das Anwesen des Bürgermeisters Reiher, das letzte Haus und Gehöft nach Königsberg und den Gutshof.“ Dies hat Pfarrer Eberhardt Schmidt damals im Kirchenbuch von Grabow festgehalten. Schmidt wirkte von 1913 bis 1949 als Pfarrer in Dahlhausen. Auf dem Gutshof befanden sich damals viele Planwagen mit Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Auf 850 Menschen war die Bevölkerung zu dieser Zeit angewachsen.

Werner Goldmann führt die Ortschronik der Gemeinde Heiligengrabe. Bei ihm befinden sich auch alle Dokumente zum Bombenangriff auf Grabow 1945. Quelle: Christamaria Ruch

Hans Bork, langjähriger Bürgermeister in Grabow und 2016 verstorben, erlebte als elfjähriger Junge diesen Angriff. „Sein Lehrer hatte ihm eingeschärft, die Hauptstraße zu meiden, wenn Flugzeuge zu hören sind“, sagt Werner Goldmann. Dieser Hinweis rettete Hans Bork damals das Leben. Denn der Junge war gerade im Dorf unterwegs und wollte frische Eier holen. „Er war es gewohnt, an der Kirche vorbeizugehen“, weiß Goldmann. Doch Hans Bork wählte wegen der Flugzeuggeräusche eine Nebenstraße. Bei diesem Angriff auf sein Heimatdorf verlor er seinen Großvater, seine Tante und seine Cousine.

Ein Totengräber für 19 Tote

Erst sechs Tage nach dem Bombenangriff konnten die Toten schließlich bestattet werden. „Die späte Bestattung lag daran, dass die nationalsozialistische Partei von sich aus eine Begräbnisfeier veranstaltete“, schrieb der Pfarrer Eberhard Schmidt damals nieder.

Ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Grabow erinnert an das schreckliche Ereignis vom 22. Februar 1945. Quelle: Christamaria Ruch

„Das andere Problem war, dass es nur einen Totengräber gab, aber 19 Tote“, sagt Werner Goldmann. Einige Familien verzeichneten sogar drei bis vier Angehörige unter den Toten. Auch Bürgermeister Ernst Reiher, seine Frau Luise, Tochter Meta und Enkelin Doris befanden sich unter den Opfern.

Werner Goldmann kam erstmals 1967 mit Grabow in Verbindung. Seine Frau Rita stammt aus dem Ort. „Seitdem ist mir auch der Bombenabwurf von 1945 bekannt“, sagt er. Seit 2014 ist Goldmann auch Ortschronist. „Hinter der Brücke in Richtung Königsberg hinterließen die Bomben Löcher entlang der Straße und im Wald“, sagt Werner Goldmann.

Keine Spuren der Bomben gefunden

Hans Bork hatte in den 1990er Jahren nach Spuren der Blindgänger gesucht. Außerdem wandte er sich an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. „Allerdings haben diese Fachleute bis in einer Tiefe von vier Metern keine Spuren gefunden“, sagt Werner Goldmann.

Seit 1995 ziert eine Gedenktafel das Kriegerdenkmal an der Kirche und erinnert an den Bombenabwurf 1945 auf Grabow. Quelle: Christamaria Ruch

Ein Gedenkstein auf dem Friedhof des Ortes erinnert an das Ereignis vom 22. Februar 1945. Außerdem ziert eine Gedenktafel seit dem 8. Mai 1995 das Kriegerdenkmal auf dem Kirchhof. Damals lag das Kriegsende genau 50 Jahre zurück.

Über die Jahre ging der Staffelstab für die Pflege der Gedenkorte im Dorf weiter. Inzwischen kümmert sich Lore Peters darum. „Zum Gedenken werden am Samstag, 22. Februar, um 13 Uhr wieder die Kirchenglocken läuten“, sagt Werner Goldmann. Außerdem werden Blumen an beiden Gedenkorten niedergelegt.

„Im vergangenen Jahr hat sich eine Frau bei mir telefonisch gemeldet und sich für das Ereignis interessiert“, sagt er. Sie erlebte den Bombenangriff als Kind und gehörte damals zu den Flüchtlingen. „Leider habe ich mir den Namen dieser Frau nicht notiert“, sagt Werner Goldmann. Vielleicht ruft sie aber heute wieder bei ihm an.

Von Christamaria Ruch