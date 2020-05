Trauerhalle in Königsberg erhält 60 000-Euro-Anbau

Königsberg

Auf dem Friedhof in Königsberg sind seit einem Monat Handwerker im Einsatz. Die Trauerhalle wird um einen Anbau erweitert. 60 000 Euro investiert die Gemeinde Heiligengrabe aus Haushaltsmitteln in diese Baumaßnahme.

Haushaltssperre betrifft nicht diese Baumaßnahme

Dieses Projekt ist nicht von der seit 5. Mai in der Gemeinde Heiligengrabe geltenden Haushaltssperre betroffen, erklärt Gemeindebürgermeister Holger Kippenahn auf MAZ-Nachfrage. Die Haushaltssperre ist wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Einnahmesituation erlassen und stoppt neue Vorhaben.

Arbeiten liegen im Zeitplan

„Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Verena Bieder, Bauamtsleiterin der Gemeinde Heiligengrabe. Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Anbau ist vier Meter lang und 4,5 Meter breit und damit fast so groß wie die Trauerhalle, die nur gut 20 Sitzplätze bietet. Schon jetzt beeindruckt der Bau mit seiner Fachwerkkonstruktion. „Bei diesem Anbau haben wir uns an Grabow orientiert. Die Trauerhalle dort hat einen Anbau, den wir hier kopieren“, so Bieder. 2008 erfolgte in Grabow der Anbau, wie Arno Beck vom Bauamt der Gemeinde mitteilt.

Massive Holzkonstruktion aus Eiche

Die Holzkonstruktion aus Eiche steht in Königsberg auf einem 70 Zentimeter tiefen Stahl-Beton-Fundament. Die unteren Gefache sind ausgemauert und werden noch verputzt. Die oberen Gefache bleiben offen. Das Dach wird mit naturroten Biberschwanzziegeln gedeckt. „Dabei orientieren wir uns am Bestand auf der Trauerhalle“, sagt Verena Bieder.

Regionales Handwerk kommt zum Zuge

Die Bauhauptarbeiten sind über eine Ausschreibung an die Wittstocker Firma Schiewe Bau vergeben. Diese vergibt weitere Arbeiten an Subunternehmer. Derzeit ist die Malerfirma Fred Wehland aus Jabel im Einsatz.

Bernd Neumann ist seit 45 Jahren Maler und schätzt die Baustelle in Königsberg wegen der Arbeit unter freiem Himmel. Quelle: Christamaria Ruch

Die Maler Bernd Neumann und Volker Timm tragen Holzlasur in zweifachem Anstrich auf. „Wir sind drei Tage hier, es ist doch mehr Arbeit als gedacht“, sagt Volker Timm. Für die Lasur im Farbton Nussbaum haben beide Maler lobende Worte. „Das ist eine sehr gute Qualität, das macht sich bemerkbar, denn die Lasur zieht gut an“, sagt Bernd Neumann. Ein Tag dauert es, bis der erste Anstrich durchgehärtet ist und der zweite dann folgt. Volker Timm ist seit 1982 „Maler aus Leidenschaft“, wie er betont. Seit 18 Jahren arbeitet er bei der Firma Fred Wehland. „Handwerk erfährt wieder mehr Wertschätzung, das merken wir bei unserer Arbeit“, sagt Timm.

Maler Volker Timm trägt die Holzlasur auf die Eichenkostruktion auf. Quelle: Christamaria Ruch

Handwerk hat goldenen Boden

Bernd Neumann ist 59 und seit 45 Jahren im Malergeschäft. Erst am 1. April beging er sein 20-jähriges Jubiläum bei der Malerfirma in Jabel. Er bestätigt: „Das Sprichwort Handwerk hat goldenen Boden gilt wieder mehr als zu früheren Zeiten.“ Beide schätzen die Baustelle in Königsberg: „Frische Luft, Arbeit am Holz, fast alles liegt ebenerdig.“

Lob für die Gemeinde Heiligengrabe

Für Axel Fischer, Ortsvorsteher in Königsberg, geht mit dieser Baumaßnahme ein Vorhaben in Erfüllung, das schon seit mehreren Jahren auf der Wunschliste im Ort stand. „Wir haben immer wieder drauf gedrungen und seit 2018 stand das Vorhaben auf der Planungsliste der Gemeinde Heiligengrabe.“ Schon jetzt hält er den Daumen hoch und sagt: „Da bringt die Gemeinde wirklich Gutes auf den Weg.“

Von Christamaria Ruch