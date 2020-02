Kein Jugendklub, kein Trimm-Dich-Pfad

Herzsprung

Gleich zwei schlechte Nachrichten müssen die Herzsprunger verkraften: Die erste betrifft den Jugendklub im Dorf. Er kann nicht mehr genutzt werden. Das hat bauliche Gründe. Das wurde auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung in dieser Woche mitgeteilt.

Der Keller des Objektes, in dem sich der Klub befindet, sei in einem zu schlechten Zustand, als dass er für eine öffentliche Nutzung in Frage käme, sagt Bürgermeister Holger Kippenhahn. Er könne es nicht verantworten, dass sich Kinder und Jugendliche dort aufhalten.

Elektrik marode

Unter anderem sei die Elektrik so marode, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Vielmehr müsste diese Technik komplett erneuert werden. Darüber hinaus gebe es keinen zweiten Rettungsweg.

Den Klubraum in absehbarer Zeit wieder nutzbar zu machen, schließt Kippenhahn daher aus. „Die Baumaßnahmen würden bei weitem die Möglichkeiten der Gemeinde überschreiten. Das ist keine Option.“

Anderes Objekt als Alternative

Aus seiner Sicht bestünde die einzige Alternative darin, ein anderes Objekt zu suchen, das als Jugendklub genutzt werden könnte.

Was mit der Immobilie des Jugendklubs nun geschehen soll, müssten die Gemeindevertreter entscheiden, so Kippenhahn. Von ihm würde ein Verkauf des Hauses favorisiert. Käme es dazu, so könnten die Einnahmen dafür verwendet werden, eine andere Möglichkeit im Ort umzusetzen.

Neben dem Problem mit dem Jugendklub gibt es auch ein weiteres mit dem geplanten Trimm-Dich-Pfad. Er sollte von der Herzsprunger Dorfstraße über den Friedhof rund um den Haussee herumführen und am Dorfgemeinschaftshaus enden – eine Strecke von etwa zwei Kilometern. Schon im Mai 2018 hatte es eine erste öffentliche Begehung gegeben.

Problematische Eigentumsverhältnisse

Inzwischen steht fest: Aus dem Projekt wird nichts. Als Grund nennt Holger Kippenhahn unterschiedliche Eigentumsverhältnisse beim Grund und Boden. „Die Gemeinde ist größtenteils nicht Eigentümer der Flächen.“ Ortsvorsteher Thomas Albrecht wies zudem auf die Verkehrssicherungspflicht hin, die eine öffentliche Nutzung nach sich zöge. Die Strecke werde immerhin auch von großen Bäumen gesäumt.

Ob ein ähnlicher Trimm-Dich-Pfad mit einer anderen Streckenführung später doch noch realisiert werden kann, ist zurzeit offen.

Von Björn Wagener