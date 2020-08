Blumenthal

Ein Kuchen – das war die Standgebühr für Händler, die am Sonntag beim Trödelmarkt auf dem Gelände der Kleinen Grundschule in Blumenthal etwas anbieten wollten. So kamen insgesamt 29 Kuchen zusammen. Verkauft wurden sie am Imbissstand der Gaststätte „Oase der Erfrischung“ für 50 Cent pro Stück. Der Erlös kam der Schule zugute, deren Areal für den Trödelmarkt genutzt wurde. So hatten alle Beteiligten etwas davon.

Die originelle Seite der Krise

Am Imbissstand von Sylvia Frey zeigte die Corona-Krise ihre originelle Seite.

Immer schön auf Abstand: Das Essen kommt auf einem Brettchen am Stiel, das Geld dafür in den Obstpflücker. Quelle: Björn Wagener

Denn um den Kundenverkehr auf Abstand zu halten, hatte sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Die Ware kam auf einem Brettchen an einem langen Stiel zum Käufer – der wiederum war aufgefordert, das Geld in einen Obstpflücker zu stecken. Das ist ein kleiner Beutel an einem Teleskop-Arm, der eigentlich zum Pflücken von Äpfeln oder Birnen gedacht ist, die in großer Höhe am Baum hängen.

Nicht ohne Hygienekonzept

Auf den ersten Blick war dem Markt nicht anzusehen, dass er unter Krisenbedingungen stattfand. Initiatorin Deniz Öz, die örtliche Dorfkümmerin, musste aber zuvor ein Hygienekonzept erstellen. Außer Abstandshinweisen und Desinfektionsmitteln auf dem Platz hieß das auch, dass die Anzahl der Besucher auf maximal 100 begrenzt war.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Besucherzahl“, sagt Deniz Öz, die selbst einen kleinen Stand direkt am Eingang aufgebaut hatte. Unter anderem waren Bücher, Spielzeug und Kindersachen gern präsentierte Dinge.

Zum Wegwerfen zu schade

Von Letzteren hatte auch Susann Geyer aus Blumenthal eine beachtliche Auswahl zu bieten. „Die Kinder wachsen so schnell heraus, und zum Wegwerfen ist es zu schade“, sagt sie.

Gut besucht war der Trödelmarkt auf dem Schulgelände in Blumenthal. Quelle: Björn Wagener

Bei Karmen Bork gab es vor allem Kinderbücher. Sie wurden in der Kleinen Grundschule aussortiert, können aber noch gute Dienste leisten. Deshalb sicherte sich Karmen Bork die Exemplare zunächst im Archiv der Heimatstube auf dem Schulgelände, um sie nun auf dem Flohmarkt anzubieten. Der Erlös komme der Heimatstube zugute, die am Sonntag während der Trödelmarktes ebenfalls besucht werden konnte.

Der Blumenthaler Trödelmarkt war der zweite seiner Art auf dem Schulgelände. Laut Deniz Öz soll er künftig jedes Jahr einmal stattfinden.

Von Björn Wagener