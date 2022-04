Zaatzke

„Du musst das Ei unter dem Flatterband hindurch rollen lassen und darfst es nicht werfen“, empfahl Marco Lewandowski dem unerfahrenen MAZ-Reporter, der vorher noch nie bei einem Ostereiertrudeln als Aktiver mitgemacht hatte. Neben etwas Kraft, die man dem Ei bei seinem Lauf den Berg hinab mitgeben soll, ist der Rest laut Marco Lewandowski „Glückssache“.

Zur Galerie Rund 500 Besucher waren am Ostersonntag zum Osterberg nach Zaatzke gekommen. Gut 250 von ihnen ließen ihre Eier den Berg hinunterrollen.

Der Zaatzker ist Mitglied im Sportverein BSV Schwarz-Weiß Zaatzke und war am Ostersonntag einer von zwölf Helfern bei den nunmehr 29. Ostereiertrudelmeisterschaften am sogenannten Osterberg in Zaatzke. Der MAZ-Reporter schafft es gerade mal, sein weitestes Ei 10,10 Meter zu trudeln. „Das ist schon unterste Kanone“, sagte Marco Lewandowski. Aber immerhin waren die Eier heil geblieben. Denn egal, wie weit das Ei kommt, es muss im Ganzen ankommen.

Siegerei muss in Zaatzke verspeist werden

Eine weitere Regel soll davor schützen, dass Teilnehmer etwas anderes als gekochte Eier nutzen, etwa welche aus Stein oder Gips. „Im Zweifelsfall muss der Sieger sein Siegerei auch verspeisen“, erklärte Thomas Lipinski, Vorsitzender des Vereins Landleben Zaatzke.

Der Verein hatte am Sonntag wieder zum Trudeln eingeladen. Rund 500 Besucher waren zum Osterberg gekommen, über 250 Teilnehmer waren an den Start gegangen. Damit rollten, bei je drei Versuchen, über 750 Eier den Osterberg hinab. Es war nach den beiden Corona-Jahren die nunmehr 29. große Meisterschaft in Zaatzke. „2020 und 2021 haben wir auch getrudelt, aber nur in kleinen Gruppen“, sagte Thomas Lipinski.

Über 30 Jahren hat das Ostereiertrudeln in Zaatzke Tradition. 1992 entwickelte sich daraus die erste Eiertrudelmeisterschaft am sogenannten „Osterberg“.

„Vorher sind Familien einfach so hergewandert und haben erkannt, dass sich das steile Gelände super dafür eignet“, blickte Thomas Lipinski zurück. Seit 2016 führt Landleben Zaatzke das Trudeln jedes Jahr durch. Laut Thomas Lipinski ist das Ereignis in dieser Dimension einmalig in der Region.

Rekord liegt in Zaatzke bei 48,40 Metern

Neben Besuchern von außerhalb zieht das Spektakel natürlich regelmäßig Zaatzker zum Osterberg. So etwa Ronny Janzen, seine Partnerin Anja Parchen sowie ihre die Töchter Tilda und Malia. „Mit den Kindern sind wir das erste Mal hier. In meiner Jugend habe ich aber auch schon mitgetrudelt“, sagte Ronny Janzen.

Den Rekord hält bis heute Arlett Klemm. Sie hatte ihr Ei vor 23 Jahren 48,40 Meter weit rollen lassen. Bis auf über zehn Meter heran war ihr am Sonntag Mike Schmidt gekommen, der kurzzeitig zum Sieger der Alterklasse ab 17 Jahren gekürt worden war. Nach erneutem Prüfen durch die Veranstalter hatte dann aber Christin Drobnicki mit einer Weite von 39,10 Metern gewonnen. „Ich habe schon oft mitgemacht, bisher aber noch nie gewonnen“, sagte sie.

In der Altersklasse 11 bis 17 Jahre hatte Marie Hordan mit 38,70 Metern den ersten Platz geholt, in der Altersklasse bis zu 10 Jahren triumphierte Mathilda Maltz mit 22,40 Metern. Auf alle Sieger sowie die zweiten, dritten und vierten Plätze warteten kleine Präsente. Die MAZ ging mit ihren bescheidenen 10,10 Metern leer aus, hatte aber dafür viele gute Tipps bekommen, wie es beim nächsten Mal besser wird.

