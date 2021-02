Grabow

An vielen Gewässern der Prignitz und dem Ruppiner Land ist er kaum noch wegzudenken. Das Brandenburgische Landesumweltamt geht von bis zu 230 Tieren allein in Ostprignitz-Ruppin aus. Auch am Flüsschen Jäglitz in Kuckucksmühle bei Grabow hat der Biber fleißig gebaut. „Seit vergangenen Sommer ist der Biber ganz aktiv bei uns“, berichtet Anwohnerin Aimee Fenech. Zwei Dämme, einer an der Jäglitz und einer an einem Nebenarm sind bisher entstanden.

„Durch das angestaute Wasser ist hier ein ganz neues kleines Ökosystem entstanden“, sagt Aimees Mitbewohner Franz. Ab und an habe er das Tier auch schon zu Gesicht bekommen.

Die historische Kuckucksmühle liegt idyllisch an der Jägelitz. Quelle: Christian Bark

Doch dass sich durch den Biberdamm an dem Fließgewässer Wasser anstaut, scheint nicht jedem zu gefallen. So haben Unbekannte kürzlich den Damm an der Jäglitz stark beschädigt. „Wir haben nur Reifenspuren neben dem Fluss gesehen. Das muss wer in einer Nacht- und Nebelaktion weggeräumt haben“, so Aimee Fenechs Vermutung. Sie habe daraufhin die Polizei verständigt.

Diese hat den Vorfall der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin gemeldet. „Wir prüfen die Anzeige gerade“, sagt Umweltamtsleiterin Karin Schönemann. Fakt sei, dass der Biber zu den europäischen geschützten Tierarten gehöre. Dass Biberdämme zerstört werden, sei nicht unüblich, wenn Landbesitzer oder Pächter dadurch „nasse Füße bekommen“.

Die Biber gehören zu den geschützten Tierarten. Quelle: dpa

Allerdings sind solche Aktionen auf eigene Faust mindestens eine Ordnungswidrigkeit und können laut Umweltamt mit einem Bußgeld von bis zu 13 000 Euro sanktioniert werden. Bei einem ähnlichen Fall in Bayern hatten Experten bei vorsätzlichem Handeln sogar von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe gesprochen. Bisher ist aber noch nicht klar, ob hier nicht der zuständige Wasser- und Bodenverband involviert gewesen ist.

Auch Wespennester dürfen nicht einfach entfernet werden

Ganz ausschließen will das auch Bernd Ewert vom Naturschutzbund (Nabu) nicht. „Sollte es sich wirklich um eine Einzelaktion handeln, ist das eine riesen Schweinerei“, sagt Bernd Ewert. Es gebe immer wieder Interessengruppen, die bewusst Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstören würden, weil diese etwa gewissen Vorhaben im Weg sein würden. Das sei beispielsweise beim Thema Windkraftanlagen zu beobachten.

Beinahe täglich erreichen den Nabu-Kreisverband Hinweise von Bürgern über solche und andere Aktionen. Dieser leite das dann an die Umweltbehörden weiter. Geschützt sind Bernd Ewert zufolge übrigens auch Wespen-, Hornissen- oder Vogelnester. Diese dürften Privatleute auch nicht ohne weiteres entfernen. „Schädlingsbekämpfer wissen aber in der Regel, wie mit den Nestern und Tieren umzugehen ist“, erklärt der Nabu-Kreisvorsitzende.

Unbekannt haben den Damm an der Jägelitz zerstört. Quelle: Christian Bark

Schnell gehandelt werden muss etwa, wenn Gefahr in Verzug ist. Das bestätigt auch Karin Schönemann. „Grundsätzlich müssen die Behörden aber immer verständigt werden, um gemeinsam einen Weg zu finden“, betont die Amtsleiterin.

Möglichkeiten, den Stau aufzulösen sind etwa das Legen von Drainagerohren oder Baumaßnahmen zum Absenken des Wasserspiegels. Eine gute Lösung sei vor einigen Jahren etwa am Splitterbach nahe Friedrichsgüte gefunden worden.

Damals hatte der Baueifer des Bibers dafür gesorgt, dass eine Brücke überflutet wurde. Mit Recycling-Material war ihre tiefste Stelle so aufgefüllt, dass Autos wieder drüber fahren konnten. Links und rechts davon konnte der Biber weiter an seiner Burg und an den Dämmen bauen.

Das macht auch der Biber an der Jäglitz bei Kuckucksmühle wieder, wie Aimee Fenech berichtet. „Biber können sehr hartnäckig sein“, sagt auch Bernd Ewert. Deshalb befürchte er aber auch, dass das nicht die letzte Aktion gegen den Biberdamm gewesen sein könnte. Die Kuckuckmühler wollen weiter die Augen offen halten.

Von Christian Bark