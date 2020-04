Unbekannter stiehlt Geldkarten von Seniorinnen und hebt Bares ab

Heiligengrabe

Ein unbekannter Bankkartenbetrüger in Neuruppin und Heiligengrabe wird gesucht.

Er soll vor einem halben Jahr, am 24.Oktober 2019 zunächst einer 69-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Neuruppiner Präsidentenstraße die Geldbörse entwendet haben. In der Geldbörse befand sich auch ihre Bankkarte. Unmittelbar nach dem Diebstahl hob ein bislang unbekannter Mann mit der gestohlenen Karte Geld in einer Bank in Neuruppin ab.

Geldbörse von 83-Jähriger geklaut

Zudem soll der gleiche Mann am 21. November 2019 Bares in Heiligengrabe vom Konto einer 83-Jährigen abgehoben haben. Der Frau wurde zuvor die Geldbörse in einem Markt in Heiligengrabe entwendet.

Die Polizei sucht diesen Bankkartenbetrüger in Heiligengrabe. Quelle: Polizei

Von einer Kamera am Auszahlungsautomaten liegen nun Bilder vor, auf denen der Unbekannte zu sehen ist. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Täter und fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz unter Tel.: 03391/35 40 entgegen.

