Heiligengrabe

Offenbar stark alkoholisiert war ein 37-jähriger Audi-Fahrer, der am Freitag gegen 13.50 Uhr im Friesenhofer Weg in Heiligengrabe an einem Unfall beteiligt war. Dort stieß der Audi mit einem Ford zusammen. Der Audi-Fahrer machte sich einfach in Richtung Biesen davon.

Fahrer lehnt Alkoholtest ab

Polizisten entdeckten den Mann kurz darauf: Er saß vor seinem Wohnhaus im Auto und schlief – augenscheinlich betrunken. Der Fahrer lehnte einen Atemalkoholtest ab. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der am Unfall beteiligte Ford musste abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

