Blumenthal

Auf dem Friedhof in Blumenthal soll eine Urnengemeinschaftsanlage (UGA) entstehen. Dafür sprach sich der Ortsbeirat bei seiner Sitzung in dieser Woche aus. Dieses Vorhaben muss noch Zustimmung bei den Gemeindevertretern in Heiligengrabe finden. Zudem muss eine Aufnahme in die Friedhofssatzung der Kommune erfolgen.

Der Friedhof in Blumenthal verfügt bereits über eine geeignete und gestaltete Fläche. Diese ist bis heute allerdings ungenutzt. Es handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Titel „Gärtnerbetreute Grabfelder“, und geht auf ein 2014 angeschobenes Vorhaben zwischen der Genossenschaft badischer Friedhofsgärtner und der Gärtnerei Haase in Wittstock zurück.

Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in Blumenthal

„Gärtner Haase hat das Projekt aufgegeben“, sagte Ortsvorsteherin Bettina Teiche bei der Sitzung. Die Bewirtschaftung der UGA liegt dann in den Händen der Gemeinde als Friedhofsträger. Die potenzielle Fläche ist 2,9 mal 6,1 Meter groß, mit Stauden und Gehölzen bepflanzt und verfügt über einen Anschluss an die Bewässerung.

Dort würde nicht nach anonymer oder halbanonymer Bestattung unterschieden werden. Vielmehr heißt es Bestattung mit oder ohne Namensgebung. Wie die Namen der Verstorbenen am Rande der UGA auf einem Stein sichtbar gemacht werden, muss im Detail mit der Gemeinde abgestimmt werden.

Auf dem kirchlichen Friedhof in Wittstock befinden sich sechs Urnengemeinschaftsanlagen. Quelle: Christamaria Ruch

Auch andere Bestattungsformen sind in Blumenthal im Gespräch

„Falls der Wunsch nach einer Bestattung in einem Rasenreihengrab besteht, könnte dies in Sichtweite der UGA erfolgen“, sagte Ortsvorsteherin Bettina Teiche. Ausreichend Platz steht bereit. Die Rasenreihengräber würden eine Ergänzung zu den herkömmlichen Erdbestattungen einzeln oder für Paare mit Grabstein sein.

Bei dieser Bestattungsform wird eine Platte mit dem Namen des Verstorbenen in den Boden eingelassen; dies erleichtert die Rasenpflege. „Der Trend geht weg vom Einzelgrab“, so Caroline Dunkelmann. Dabei stützt sich der Ortsbeirat bei seinen Plänen auf Gespräche mit Einwohnern des Ortes über Bestattungswünsche.

Das wünschen sich Einwohner in Blumenthal

„Den Bürgern ist wichtig, dass sie vor Ort bestattet werden können“, so Dunkelmann. Einwohnerin Susann Geyer begrüßte das bei der Sitzung: „Das mit der UGA ist eine gute Sache, der Platz dafür ist vorhanden und auch die Bestattung in einem Rasenreihengrab ist für Bürger von Interesse.“

Bisher ist eine Bestattung in einer UGA im Nachbarort Dahlhausen möglich. Die Nachfrage dort ist groß. Aus diesem Grund wird in diesem Jahr mit Hilfe des Bauhofes der Gemeinde Heiligengrabe erweitert.

Von Christamaria Ruch