Covid-19: Besucher ignorieren Zutrittsverbot und Stacheldraht am Aussichtsturm in Blumenthal

Blumenthal

Die Corona-Krise hat am Holzaussichtsturm in Blumenthal massive Spuren hinterlassen. Seit Beginn der weitgehenden Kontaktbeschränkungen am 23. März treten rund um den 45 Meter hohen Turm stärkere Schäden als sonst auf.

Krad-, Cross- und Quadfahrer treiben ihr Unwesen. „Seit dem 27. März sind dort viel mehr Crossfahrer als zu normalen Zeiten unterwegs“, sagt Detlef Glöde, Vorsitzender des Vereins Aussichtsturm Blumenthal. Die Crossfahrer missachten sämtliche Corona-Abstandsregeln sowie die Waldbrandwarnstufen IV und V.

Anzeige

Crossfahrer zerstören Wege und Treppen

Sie zerstören mit ihren Maschinen Wege und Treppen rund um den Turm und benutzen das Gelände des Vereins für die Überfahrt zum benachbarten Kiestagebau. Dort sind sie illegal unterwegs, in Gruppen mit bis zu 18 Fahrern. Daraufhin zogen die Vereinsmitglieder die Notbremse und versperrten mit Bäumen die Wege zum Kiestagebau. „Das geschah aus der Not heraus“, sagt Glöde. Er ist sichtlich frustriert.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Kein Appell hält die illegalen Fahrer auf

Alle Versuche, die illegalen Fahrer anzuhalten oder sie auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, schlugen laut Glöde fehl. Die meisten Maschinen haben keine oder zugeklebte Kennzeichen, damit entfällt die Personensuche über die Polizei.

Aus einem Weg mit Holzstufen unterhalb des Turms haben Crossfahrer innerhalb kurzer Zeit einen unpassierbaren Zugang gemacht. Quelle: Christamaria Ruch

Regelmäßig steht Detlef Glöde mit Revierpolizistin (Repo) Manuela Hennig in Kontakt. „Sie hat ein offenes Ohr für die Sorgen des Vereins“, sagt Glöde. Dennoch hat sich nichts geändert. Die illegalen Fahrer beleidigen die Repo und andere Personen. „Die Polizei stößt dort auf dem Gelände an ihre technischen Grenzen“, sagt Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Derbe Worte für den Vereinschef

Auch Detlef Glöde muss sich viele derbe Worte anhören, wenn er Crossfahrer anspricht. Deren O-Ton lautet: „Corona ist uns scheißegal. Hier zu fahren ist jetzt (in der Corona-Krise) für uns die einzige Möglichkeit." Vom Frühjahrsputz der Vereinsmitglieder rund um den Turm ist nichts mehr zu sehen. Neuer Dreck und Müll häufen sich an, Schilder und ihre Einfassung am Weg sind geklaut, Treppenstufen unterhalb des Turms kaputtgefahren. „Die Fahrer schlagen Schneisen in die Wege. Wenn Starkregen kommt, entwickeln sich daraus Sturzbäche und spülen die Wege aus“, sagt Detlef Glöde.

Vandalismus mit neuer Dimension

Auch der Vandalismus macht den Vereinsmitgliedern in neuer Dimension zu schaffen. Holzlatten und Schilder sind zerstört. Und das, obwohl seit dem 3. April der Aufstieg zum Turm wegen der Corona-Krise nicht mehr möglich ist. Eine Metalltür auf der unteren Turmebene verriegelt den Zutritt.

Schilder säumen den Weg zum Aussichtsturm. Nun fehlt wieder ein Schild samt Einfassung , es wurde geklaut. Quelle: Christamaria Ruch

Darin sehen einige Gäste eher eine Einladung zur sportlichen Herausforderung: Sie klettern über den Übersteigschutz oder hangeln sich am Holz nach oben. „Auch Familien mit Kindern habe ich dabei beobachtet“, sagt Glöde und schüttelt den Kopf. Seit dem 21. April befindet sich Stacheldraht oberhalb der Metalltür. „Das ist ein zusätzlicher Übersteigschutz, aber auch das nützt nicht viel“, sagt Detlef Glöde.

Bei Waldbrandstufe IV werden Feuerwerkskörper vom Turm geworfen

Er kam darauf zu, dass Jugendliche Feuerwerkskörper bei Waldbrandstufe IV auf dem Turm zündeten und herunter warfen. Nur mit viel Glück wurde Detlef Glöde dabei nicht verletzt.Nun kommt Zimmermeister René Bartl aus Giesensdorf ( Prignitz) wieder zum Zuge. Bartl baute von 2003 bis 2004 den in seiner Bauweise deutschlandweit einmaligen Holzturm, übernimmt alle Wartungen und Reparaturen. Er beseitigt auch die neuen Schäden und schüttelt ebenfalls den Kopf, wenn er die rohe Gewalt sieht. „Ich verstärke außerdem den Übersteigschutz und baue einen Fallschutz an der unteren Turmebene ein“, sagt Bartl.

Polizei ist dankbar für Hinweise

„Wir sind immer für Hinweise zum Vandalismus oder den illegalen Crossfahrern dankbar“, sagt Ariane Feierbach von der Polizeipressestelle. Jeder Bürger kann sich an die Polizei wenden. Sie sieht aber auch den Eigentümer des Kiestagebaus in der Pflicht, das Gelände zu sichern.

Der 45 Meter hohe Holzaussichtsturm Blumenthal ist in seiner Bauweise deutschlandweit einmalig. Er wird regelmäßig zur Zielscheibe für Vandalismus. Quelle: Christamaria Ruch

Gemeinde Heiligengrabe steht vor einer Entscheidung

Derzeit laufen zwischen dem Verein und der Gemeinde Heiligengrabe die Verhandlungen über die vermögensrechtliche Übertragung des Aussichtsturms in Blumenthal. „Noch prüfen wir das, die Gemeindevertreter entscheiden dann darüber“, sagt Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn auf MAZ-Nachfrage. Auch die jüngsten Vandalismusschäden am Turm sind ihm bekannt. „Ich gehe davon aus, dass das aber nicht die Entscheidung beeinflusst“, sagt Kippenhahn.

Erst die Schäden beseitigen, dann über eine Turmöffnung nach der Corona-Krise entscheiden

Laut Pressestelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin kann der Turm auch in der Corona-Krise „grundsätzlich von jedermann unter Einhaltung des Abstandsgebots genutzt werden.“ Dabei sind gegenseitige Rücksichtnahme und eigenverantwortliches Handeln geboten. Wann der Turm in Blumenthal wieder öffnet, ist derzeit offen. „Wir müssen erst die Schäden beseitigen und gehen davon aus, dass bis Pfingsten auf jeden Fall geschlossen bleibt“, sagt Detlef Glöde.

Von Christamaria Ruch