Heiligengrabe

Ob Skat, Rommee oder Skip-Bo – im Heiligengraber Mehrzweckgebäude Pavillon darf nun endlich wieder gezockt werden. Jeden Donnerstag lädt der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ ab 13.30 Uhr zum Kartenspiel. Keine Selbstverständlichkeit, war bis vor einiger Zeit doch noch überhaupt nicht daran zu denken.

„Wir hatten uns zuletzt im März 2020 treffen können, dann kam Corona“, berichtet Gisela Szramek vom Dorfverein, die die Spielenachmittage organisiert. Damals fanden die Treffen noch im Gemeinderaum der Evangelischen Kirche statt.

Jeden Donnerstag wird im Pavillon gezockt. Quelle: Christian Bark

Mittlerweile ist der Pavillon eröffnet. Er beherbergt neben dem Mehrzweckversammlungsraum, den auch der Verein nutzt, zudem einen Werkenraum und einen Teil des Heiligengraber Hortes. Betreiber des neuen Gebäudes ist der Dorfverein. Er kann die Räume nun kostenfrei nutzen, es gibt ausreichende sanitäre Einrichtungen, eine Küche, einen Tresen, eine Terrasse und einen barrierefreien Zugang.

„Das ist wirklich eine Bereicherung für uns“, sagt Gisela Szramek. Ähnlich sieht das auch Charlotte Mayer. Die Heiligengraberin wohnt ganz in der Nähe des Pavillons. Seit fünf Jahren ist sie bei den Spielenachmittagen dabei und spielt am liebsten Rommee, wie sie sagt. „Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß und auf den Rollator angewiesen“, berichtet Charlotte Mayer. Mit dem könne sie mühelos auf das Gelände gelangen. Die Spielenachmittage haben der Rentnerin gefehlt. „Zuhause sitze ich ja sonst allein rum“, sagt sie.

Hortkinder sollen zusammen mit Senioren spielen

Aus diesem Grund, vor allem aber, um die Generationen gesellig unter ein Dach zu bekommen, veranstaltet der Verein diese Treffen. Neu dabei ist auch Jörn Atlas. Der ehemalige Direktor der Nadelbach Grundschule ist kürzlich in den Ruhestand gewechselt. „So kann ich in der Schule mal nach dem Rechten gucken und danach hier spielen“, sagt er.

Das hätte sich Gisela Szrameks Enkel Timo auch nicht träumen lassen, dass er seinem ehemaligen Direktor mal Skip-Bo beibringen würde. Als seine Großmutter sich dann aber an den Tisch setzt, wird dort wieder Skat gezockt.

„Die jüngeren Teilnehmer spielen eher Skip-Bo, die älteren Klassiker wie Skat und Rommee. Wir sind aber offen für alles“, sagt Gisela Szramek. Ihr sei es wichtig, dass auch die Jungen noch die klassischen Kartenspiele lernen. Darüber hinaus gehe es um die Vermittlung von Spielregeln, Konzentration und gegenseitige Rücksichtnahme.

Wie Vereinsmitglied und Hortleiterin Dietlinde Bolduan informiert, sollen die Spielenachmittage regelmäßiger Bestandteil der Hortplanung werden. Dann könnten Hortkinder und ältere Heiligengraber gemeinsam Karten spielen. „Ich kann mir das auch schon für die Oktoberferien vorstellen“, so die Hortleiterin.

Charlotte Mayer freut sich, nun barrierefrei zum Spielenachmittag kommen zu können. Quelle: Christian Bark

Neben den wöchentlichen Spielenachmittagen, bei denen es übrigens reichlich Heißgetränke sowie Schnittchen gibt, plant der Verein wieder Skat- und Rommeeturniere, diesmal ebenfalls im Pavillon. 13 Mitglieder zählt „Dorfleben Heiligengrabe“ derzeit. Zwar standen diese im regelmäßigen Austausch, Veranstaltungen auf die Beine hatten sie jedoch nicht können.

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung am Wochenende gab sich der Verein zunächst vorsichtig bei seinen Planungen. „Wir wollen wenn dann ganz kurzfristig was machen. Je nachdem, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Jungbluth. Auf jeden Fall sollen die Spielenachmittage aber fortgesetzt werden.

Von Christian Bark