Erstmals Truthahnschmaus in der Kirche

Heiligengrabe

Bisher hatte der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ jedes Jahr zur Halloweenparty eingeladen. Dabei konnten Dorfbewohner und Gäste verkleidet durchs Dorf ziehen und danach im Feuerwehrgerätehaus feiern. In diesem Jahr ist die Gruselparty allerdings ausgefallen. „In den umliegenden Orten wurde ebenfalls Halloween gefeiert. Da gibt es langsam ein Überangebot“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Jungbluth.

Deshalb schwenken die Veranstalter auf einen anderen Brauch aus Übersee um, der ebenfalls hervorragend in die dunkle Jahreszeit passt: das Erntefest „ Thanksgiving“. Die Idee dazu war den Vereinsmitgliedern bei der Besichtigung der Putenmastanlage „Gut Jäglitz“ in Heiligengrabe gekommen. „Die Anlage gehört zu unserem Ort, da wollten wir sie mal in Augenschein nehmen“, sagt Vereinsmitglied Sandra Städtke.

Truthähne werden vier Stunden lang gegrillt

Seit 19 Jahren gibt es den Heiligengraber Standort des in Neustadt (Dosse) beheimateten Unternehmens schon, wie Inhaber Thomas Storck berichtet. Bei der Besichtigung hatte er den Vereinsmitgliedern davon berichtet, wie er privat zuhause an Thanksgiving Truthahn für seine Familie zubereitet. „Das sah auf den Bildern wirklich lecker aus“, so Sandra Städtke.

Und so einigte man sich darauf, dass Thomas Storck im November für die Heiligengraber ein Thanksgivingfestmahl grillen wird. Drei große Truthähne á 18 Kilogramm sollen am kommenden Samstag zubereitet werden. „Wir impfen eine würzige Salz-Pfeffer-Lauge in das Muskelfleisch und grillen die Truthähne gut vier Stunden im Ofen“, erklärt Thomas Storck. Veranstaltungsort ist der Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Heiligengrabe.

Laternenumzug und Hexenspaß

Bevor die Heiligengraber sich am Schmaus laben können, treffen sie sich ab 17 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus zum gemeinsamen Laternenumzug. „Der führt wie gewohnt über den Spatzenberg durchs Dorf“, kündigt Christian Jungbluth an. Ab 18 Uhr werde dann im und am Gemeinderaum gefeiert. Dann serviert Thomas Storck die Leckerbissen. „Für mich ist es auch eine gute Gelegenheit, mit den Heiligengrabern ins Gespräch zu kommen“, sagt er.

Neben Kulinarischem wird auch Kulturelles geboten. So gibt es für die Kinder ein lustiges Schauspiel mit Hexe Tabuba. „Das wird bestimmt ein toller Abend in geselliger Runde“, sagt Christian Jungbluth.

Von Christian Bark