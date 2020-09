Der Ortsbeirat in Liebenthal kämpft seit langem um ein Tempolimit für alle Fahrzeuge. Tempo 30 gilt jedoch nur für Lkw und Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Eine Verkehrsmessung brachte einen Geschwindigkeitsrekord ans Licht. Doch der Fahrzeugführer hatte Glück.

Der Schein trügt: Am Abend ist die Ortsdurchfahrt in Liebenthal zeitweise recht leer. Mit verantwungslosem Tempo 98 passierte ein Fahrzeug im vergangenen Jahr diese Straße. Totholz in einzelnen Bäumen stellt ebenfalls eine Gefahr dar. Quelle: Christamaria Ruch