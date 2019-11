Ralph Ueschner tourte sieben Monate durch den Andenstaat – Wegen Unruhen besorgt

Blumenthal

Eine Reise nach Chile – diese Idee hatte Ralph Ueschner schon seit längerer Zeit. Denn das nur bis zu 200 Kilometer schmale Land erstreckt sich wie ein langer Wurm über 4200 Kilometer in seiner Nord-Süd-Ausdehnung. Damit bietet das Land in Südamerika von der Wüste über Grüngürtel bis zu Gletschern viele Facetten.

Ralph Ueschner stammt aus Berlin und wohnt seit 2018 in Blumenthal. Der 47-Jährige ist selbstständiger Systemadministrator und Hobbyfotograf. Dabei bevorzugt er die Landschaftsfotografie. „Wegen der Landschaftsvielfalt finde ich Chile interessant“, sagt er.

In zwei Projekten mitgearbeitet

Vor genau einem Jahr startete Ueschner zu seiner Reise und kehrte Ende Mai zurück. Dabei nutzte er das Programm „Work and Travel“ (Arbeit und Reisen) und war bei zwei Projekten im Einsatz.

Pinguine gehören zu den Tieren, die beim Projekt „Chilo Silvestre“ gepflegt werden. Quelle: Ralph Ueschner

Seine Reise ist längst Geschichte, doch nun erlangt sie eine neue Dimension. Denn die sozialen Unruhen in Chile sind auch in den deutschen Medien präsent. Seit mehreren Wochen demonstrieren dort viele Menschen gegen zu hohe Lebenshaltungskosten und fordern zugleich Renten- und Verfassungsreformen. Es gab Tote und Verletzte bei den Massenprotesten. Wegen der angespannten Lage wird die Weltklimakonferenz im Dezember von Santiago de Chile nach Madrid verlegt.

Videos zeigen Plünderungen und Gewalt

„Ich mache mir Sorgen, das lässt mich nicht kalt“, sagt Ralph Ueschner. Immer wieder verfolgt er die Entwicklung in dem Land. Er hält weiterhin Kontakt zu Beschäftigten in beiden Projekten, bei denen er mitarbeitete. „Ich stehe noch zu fünf Personen über die sozialen Medien in Verbindung und erhalte von ihnen Videos“, sagt Ralph Ueschner. Sie zeigen Plünderungen und Gewalt gegenüber Demonstranten.

Bei der Pflege dieses Bandurria half Ralph Ueschner mit. Er erlebte, wie der Vogel wieder in die Freiheit entlassen wurde. Quelle: Ralph Ueschner

„Die Lebenshaltungskosten sind in Chile extrem hoch, sagt Ralph Ueschner. Immer wieder sah er, wie Menschen vor den Läden ihr Hab und Gut verkauft haben, um etwas Geld zu verdienen.

Schere zwischen Arm und Reich

„Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß.“ Zehn Prozent des letzten Gehalts, das ist die Rentenhöhe für Chilenen, schildert Ralph Ueschner. „Die Ungleichheit ist extrem.“ Während seines Aufenthalts besuchte er zehn Städte und reiste von Nord nach Süd. In der Hauptstadt Santiago übernachtete er in einem Hostel. „Das ist nur 500 Meter vom Plaza Baquedano entfernt, wo demonstriert wird“, sagt er.

Nach einem zweiwöchigen Spanischsprachkurs arbeitete Ralph Ueschner einen Monat im Projekt „Fundacin Huilo Huilo.“ Es widmet sich der Wiederansiedlung des Andenhirsches und der Zucht der Guanakos.

Wildtiere aufgepäppelt

„Guanakos sind eine Urform vom Lama.“ Das zweite Projekt „Chilo Silvestre“ führte Ralph Ueschner für knapp vier Monate auf die zweitgrößte Insel Chinoé im Süden Chiles.

Guanakos sind eine Urform vom Lama. Quelle: Ralph Ueschner

In einer ehemaligen Muschelfarm werden Wildtiere wieder aufgepäppelt und in die Freiheit entlassen. Falken, Pinguine, Seelöwen, Bandurrias oder Papageien gehören dazu. „Ich habe einen Bandurria, das ist ein Schwarzzügelibis, mitgepflegt und erlebt, wie er wieder die Station verließ“, erinnert er sich.

Ralph Ueschner lernte auch Javier Cabello, Professor für Veterinärmedizin an der Universität Puerto Montt kennen. Javier Cabello ist Präsident des Projektes. „Die finanziellen Mittel fehlen, um alle Tiere auch medizinisch ausreichend zu versorgen. Die Betreuung der Tiere erfolgt auf einem niedrigen Level“, sagt Ralph Ueschner.

Probleme mit freilaufenden Hunden

Auch das Problem freilaufender Hunde lernte der 47-Jährige bei seiner Reise durch Chile kennen.

Freilaufende Hunde sind in Chile ein großes Problem. Sie werden wie Heilige Kühe angesehen und sind unantastbar. Quelle: Ralph Ueschner

Immer wieder führen Attacken der Hunde zu tödlichen Verletzungen bei Menschen. „In Valparaiso leben 300 000 Menschen, aber bis zu 400 000 Hunde“, sagt Ralph Ueschner. „Die Hunde werden wie Heilige Kühe in Indien angesehen und gelten als unantastbar.“

Ralph Ueschner hält am Donnerstag, 9. Januar 2020, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Blumenthal einen Vortrag über seine Reise nach Chile. Der Eintritt ist frei.

