Die Alternative für Deutschland hat bei der Europawahl sowohl in Heiligengrabe als auch in Wittstock kräftig abgeräumt. In Wittstock wurde sie zweitstärkste Kraft, in Heiligengrabe sogar Wahlsieger. Dort verlor die Linke 18,6 Prozentpunkte, während die AfD 19,4 Prozentpunkte gewann.