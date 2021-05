Jabel

Es ist nun schon eine ganze Weile her, als Jürgen Bröcker aus Jabel einen toten Fuchs in einem Graben nahe seines Heimatortes entdeckt hat. Weil er nicht genau wusste, wer für die Beseitigung des Tierkadavers zuständig ist, hatte er sich sowohl an die Behörden der Gemeinde Heiligengrabe und des Landekreises Ostprignitz-Ruppin, als auch an den Jagdpächter gewandt.

Von letzterem soll er den Hinweis erhalten haben, das Tier selbst irgendwo zu verbuddeln. Auch von den Behörden war lange Zeit keine Reaktion ausgegangen, wie der Jabeler berichtet. Nun ist hier nicht unbedingt Gefahr in Verzug gewesen, Jürgen Bröcker machte sich aber dennoch Sorgen, dass etwa spielende Kinder das Tier anfassen könnten und sich vielleicht noch mit irgendetwas anstecken.

Der Kadaver lag seit Ende April in dem Graben. Quelle: Privat

„Grundsätzlich gelten nach dem Bundesgesetzbuch alle wild lebenden Tiere als herrenlos, auch die, die dem Jagdrecht unterliegen“, erklärt Kreissprecherin Ulrike Gawande. Der Jagdausübungsberechtigte habe zwar das Aneignungsrecht für den Kadaver einer Tierart, die dem Jagdrecht unterliegt, aber keine Aneignungspflicht. Somit entfalle auch eine Beseitigungspflicht.

Ganze Körper oder Teile von Wildtieren, bei denen kein Verdacht auf Vorliegen einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit besteht, sind laut der Sprecherin vom Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht (TNP) ausgenommen. „In solchen Fällen können verendete Wildtiere an Ort und Stelle verbleiben, andernfalls müssten sie beseitigt werden“, erklärt Ulrike Gawande.

Keine Gefahr für Ordnung und Sicherheit

Auch ein Fuchskadaver sei nicht generell krankheitsverdächtig, weshalb der Kadaver eines Fuchses grundsätzlich nicht unter die Beseitigungspflicht falle. Der Landkreis sei somit für die Entsorgung des Fuchskadavers nicht zuständig. Gegebenenfalls könne das Ordnungsamt zuständig sein, falls die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird.

Das ist laut Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn aber nicht der Fall gewesen. Vielmehr sei der Grundstückseigentümer in der Pflicht.

Gut für Aasfresser und Bodendüngung

Der verbleib des Kadavers in der Natur ist laut Ulrike Gawande nicht unbedingt schlecht. „Denn Wildtierkadaver sind in der Natur wichtig als Lebensgrundlage für viele aasfressende Arten und stellen als natürliche Bodendüngung einen wertvollen Beitrag für das Ökosystem dar“, erklärt sie.

Inzwischen sei dem Veterinäramt des Landkreises mitgeteilt worden, dass die Reste des Kadavers aus dem Wasser- und Sichtbereich entfernt worden sind. „Generell können von Tierkadavern aber immer Gefahren durch eine Übertragung von Bakterien, Viren, Parasiten oder Toxinen beim Berühren ausgehen“, betont die Sprecherin. Deshalb werde geraten, Wildtierkadaver nicht anzufassen.

Von Christian Bark