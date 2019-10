Kindheitserinnerungen werden wach

Wernikow

Bis er 18 Jahre alt war hatte Wilfried Jahnke in Wernikow gelebt. Seinen Eltern gehörte der Dorfladen, er und seine Geschwister sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Buch, das der 75-Jährige über seine Kindheitserinnerungen geschrieben hatte, stellte er am Freitagabend im Gasthaus Göske in Wernikow vor.

Der Vorsitzende der Gemeindevertreter, Hans-Heinrich Grünhagen (r.) war beeindruckt von der Resonanz. Quelle: Privat

61 Gäste waren gekommen, um Anekdoten aus früheren Tagen des Dorfes zu lauschen. Sie erwartete neben der Lesung auch ein leckeres Buffet. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Heiligengrabes Bürgermeister, Holger Kippenhahn. Das Schlusswort hielt der Gemeindevertretervorsitzende, Hans-Heinrich Grünhagen.

Es gab ein leckeres Buffet. Quelle: Privat

Beide zeigten sich beeindruckt von der Resonanz an diesem Abend. Gemeinsam mit seiner Frau Inge und Jugendfreund Klaus Mundt hatte Wilfried Jahnke gut zwei Stunden aus dem Buch vorgelesen.

„Die 20 Bücher, die er zum Verkauf mit hatte, reichten gar nicht“, sagte Gastwirtin Sandra Göske. Der 75-Jährige berichtete aus Zeiten, als es nur Plumpsklos im Dorf gab und der Filmvorführer regelmäßig mobiles Kino im Gasthof veranstaltete.

Die Besucher standen Schlange, um ein Buch zu kaufen. Quelle: Privat

Nach der Lesung kam Wilfried Jahnke noch ins Gespräch mit vielen Anwesenden und tauschte Erinnerungen aus. Weitere Bücherwünsche will er noch erfüllen, wie er sagte.

Von Christian Bark