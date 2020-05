Blesendorf-Zaatzke

„Ist der April zu trocken und licht, so gerät das Futter nicht.“ Wenn es nach der alten Bauernregel geht, müsste die Agrargenossenschaft Blesendorf-Zaatzke wohl um ihr Futter für die Rinder bangen, denn in der Region um Wittstock ist bis zu den letzten Apriltagen kein Tropfen Regen gefallen.

Dennoch ist Katja Liebenthal optimistisch – die 41-Jährige hat schon mehrere trockene Jahre miterlebt. „Wir sind eine Region, die schon immer unter Vorsommertrockenheit gelitten hat“, sagt die Vorstandsvorsitzende. Auf Regen zu hoffen, ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Sie hofft nun auf den Regen, der zum Monatswechsel für die Region vom Wetterdienst angekündigt wurde und der nun tatsächlich – teils mit ausgiebigen Niederschlagsmengen – seit vergangenem Mittwoch über die Region zieht.

Anzeige

Durstiger Roggen in der sandigen Mark

Die Pflanzen auf dem Roggen-Acker können es gut gebrauchen. Schon im April haben sich die Blätter zusammengerollt, das helle lichte Grün der Pflanzen hat sich in blaugrau verwandelt, die unteren Seitentriebe sind bereits vertrocknet. Selbst die genügsamen Pflanzen, die eigentlich gut mit den sandigen märkischen Böden zurechtkommen, lechzen nach Wasser.

Weitere MAZ+ Artikel

Brandenburg ist Roggenanbauland Nummer 1 in Deutschland. Das robuste Getreide fühlt sich mit seinen tief reichenden und verzweigten Wurzeln auf den sandigen Standorten wohl.

Die Landwirte können jetzt nur auf eine feuchten Mai hoffen – getreu der Bauernregel „Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun und Fass“.

Brandenburger Landwirte hoffen auf mehr Regen

Der feuchte Mai hatte ihnen bereits im vergangenen Jahr einen Teil der Ernte gerettet. Der Getreideertrag fiel in Brandenburg trotz großer Trockenheit um 12 Prozent höher aus, als im Jahr zuvor. „2018 haben wir Dürrehilfe bekommen“, sagt Katja Liebenthal. „Das hat uns gerettet, sonst hätten wir nicht überlebt.“

Den Brandenburgern können jetzt nur langanhaltende Niederschläge helfen, die die Böden nachhaltig durchfeuchten, denn hier kann das Wasser zwar schnell eindringen aber auch genauso schnell versickern und verdunsten.

Zurzeit kommt das Wachstum der Pflanzen allerdings noch nicht so recht in Gang, da in den Nächten immer noch Frostgrade herrschten. „Doch je größer die Pflanzen werden, um so mehr Wasser brauchen sie natürlich auch.

Milchkühe brauchen Futter – auch in trockenen Zeiten

„Die Folgen des Klimawandels bekommen wir bereits zu spüren und wir müssen uns darauf einstellen“, sagt Katja Liebenthal. „Im letzten Januar haben wir zwei Brunnen gebohrt. Damit können wir jeweils eine Fläche von 50 Hektar bewässern, was besonders unseren Kartoffeln für die Stärkeproduktion zugute kommt.“

Die landwirtschaftliche Nutzfläche der Agrargenossenschaft beträgt 2400 Hektar. Angebaut werden Wintergerste, Winterweizen und Mais. Zusätzlich werden die Felder mit den Marktfrüchten, Winterroggen, Wintertriticale und Winterraps bestellt. 500 Hektar sind Grünland.

Roggenfeld - die blaugrüne Färbung zeigt Trockenheit an Quelle: Cornelia Felsch

Den Großteil des Futters für die 500 Milchkühe produziert der Betrieb selbst. „Weil wir viele Flächen haben, konnten wir auch in schlechten Zeiten unsere Kühe immer noch ernähren“, sagt Katja Liebenthal. „Bei kleineren Betrieben sieht es da schon schlechter aus.“

Landwirte müssen dem Klimawandel trotzen

2017 war ein sehr feuchtes Jahr so dass der Betrieb Grünland-Reserven anlegen konnten. „In besonders schlimmen Trockenperioden, in denen die Grünlanderträge zu mager ausgefallen sind, haben wir uns mit Getreide beholfen, das gehäckselt und zu Silage verarbeitet wurde“, sagt Katja Liebenthal. Getreideganzpflanzensilage ist in schlechten Zeiten eine gute Alternative.

Landwirte spüren den Klimawandel deutlich, auch Katja Liebenthal nimmt Extreme wie Hitze und Dürre, Stürme und Starkregen immer häufiger wahr und ihr ist klar, dass sie sich als Agraringenieurin vorbereiten muss, denn ihren Beruf möchte sie nicht aufgeben. „Ich bin viel zu gern Landwirtin“, sagt sie.

Agrargenossenschaft Blesendorf-Zaatzke Die Agrargenossenschaft Blesendorf-Zaatzke ist 1991 aus der Verschmelzung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in Blesendorf und Zaatzke hervor gegangen. Der Betrieb hat zurzeit 35 Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Ausgebildet werden Landwirte sowie Tierwirte. Die Hauptgeschäftszweige sind die Milch- und Pflanzenproduktion. Im September 2013 entstand ein hochmoderner Kuhstall für die 500 Milchkühe. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde ebenfalls 2013 in Betrieb genommen. Rund 500 Jungrinder stehen in den umliegenden Ställen. Seit Juni 2015 produziert die Agrargenossenschaft mit einer 75 kW-Biogasanlage Strom aus reiner Rindergülle.

Machtlos fühlt sie sich nicht, denn mit einer entsprechenden Wirtschaftsweise kann die Humusbildung der Böden beeinflusst werden, so dass der Boden mehr Wasser speichern kann.

Auch die Wissenschaft ist gefragt

Mit Grasuntersaaten, Zwischenfrüchten und reduzierter Bodenbearbeitung – wie dem Strip-Till-Verfahren – will sie dem Klimawandel trotzen. Auch die entsprechende Wahl der Sorten und Feldfrüchte kann hilfreich sein

„Doch eins ist klar, jede Pflanze ist irgendwann am Limit“ , sagt Katja Liebenthal. Sie hofft, dass die Landwirte nicht mit den Problemen allein gelassen werden. „Es ist wichtig, dass sich vor allem Wissenschaftler mit den Problemen befassen, um Lösungen und neue Wege zu finden.

Lesen Sie mehr:

Trockenheit: Bauern befürchten große Ernteausfälle

Landwirte hoffen auf mehr Regen

Von Cornelia Felsch