Home-Schooling wegen Corona: Die Lage für Eltern, Schüler und Lehrer in den vergangenen Wochen war nicht einfach. Als Resümee hagelte es in der Region um Neuruppin Kritik von Eltern- und Schülersprechern: vor allem gegen die Verantwortlichen im Land. Potsdam weist diese Kritik zurück – und lobt den Einsatz der Schulen vor Ort.

„Die Schulleitungen und Lehrkräfte haben hochengagiert schnelle und kreative Möglichkeiten gefunden, um allen Schülerinnen und Schüler – trotz der pandemiebedingten Schließung der Schulen – Lernangebote zu unterbreiten“, sagt Antje Grabley, stellvertretende Pressesprecherin im Bildungsministerium. Die Lehrer seien dabei auch von ihrem Haus sowie vom Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) „tatkräftig unterstützt“ worden.

Digitales Lernen künftig mehr im Fokus

So seien den Lehrern kurzfristig fachbezogene Lernaufgaben und andere Materialien zur Verfügung gestellt worden. Viele Schulen haben sich auch außerplanmäßig an das Projekt Schulcloud andocken dürfen, das digitale Lernmöglichkeiten bietet.

Künftig will das Ministerium mehr Weiterbildungen für Lehrer zum Thema Lernen mit digitalen Medien anbieten. Die Kritik aber, Lehrer hätten durch das Aufbereiten des Stoffs für Schulstunden am heimischen Computer statt im Klassenzimmer zu wenig Zeit für die Betreuung und Motivation ihrer Schüler zu Hause gehabt, lässt das Ministerium allerdings unbeantwortet.

Gleiche Rechte durch frühzeitigen Notenschnitt

Problematisch finden manche Eltern- und Schülervertreter auch, dass das Land die Noten zum 18. März einfrieren ließ. Sprich: Die diesjährigen Zeugnisse werden anhand der bis dahin erbrachten Leistungen erstellt.

„Wir wollen verhindern, dass den Schülerinnen und Schülern Nachteile aus den pandemiebedingten Schulschließungen entstehen“, kommentiert Antje Grabley diese Entscheidung. Zudem sei bei der Zensurvergabe die Entwicklung der Schüler während des gesamten Schuljahres berücksichtigt worden. Und: In Einzelfällen habe auch die Mitarbeit in der Zeit nach dem 18. März direkt in die Endnote einfließen dürfen.

Davon scheinen viele Eltern- oder Schülervertreter aber nichts erfahren zu haben. Zum vorzeitigen Notenschnitt als Motivationskiller für Schüler äußert sich das Ministerium nicht.

Jeden Tag Präsenzunterricht für jedes Kind geplant

Den Tadel, dass das Ministerium während der Pandemie zu wenig vor Ort entscheiden ließ, weist das Land ebenfalls von sich. Zu keinem Zeitpunkt sei die Selbstverantwortung der Schulen in Frage gestellt worden, so die Sprecherin. Nur temporär habe das Ministerium eingegriffen, um Hygiene- und Abstandsregeln durchzusetzen.

Das Problem ist aber: Nicht überall gab es gleiche Voraussetzungen zum Beispiel in Bezug auf Toilettenräume oder die technische Ausstattung. Und genau diese seien nicht berücksichtigt worden, lautet der Vorwurf.

Das Ministerium sei jetzt dabei, gemeinsam mit den Schulen das kommende Schuljahr vorzubereiten. Für 2020/2021 gilt: „Grundsätzlich soll jeden Tag Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden.“ Dabei verzichtet das Land auf Distanzregeln zwischen den Schülern, setzt aber weiter auf 1,50-Meter-Abstand zwischen den Pädagogen. Für den Fall, dass eine Schule oder Klasse wegen Corona erneut schließen muss, werde jede Schule ein Notfallkonzept vorweisen müssen.

