Wittstock

Bernd Schefke, der Betriebsstättenleiter der Stephanus-Werkstätten in Wittstock, ist am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet worden. In unterschiedlichen Funktionen war der diplomierte Landtechniker dort seit 2014 für die Arbeit von 120 beschäftigten Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung mit verantwortlich. Diese Aufgabe wird nun Christoph Lauschke übernehmen.

Bernd Schefke hat viel zurückbekommen

Bernd Schefke ist verheirateter Familienvater von zwei Töchtern und Großvater von drei Enkelkindern. Er schaut mit guten Gedanken auf sein berufliches Leben zurück: „Ich habe sehr gern für Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen gearbeitet“, sagt Bernd Schefke. „Sie haben mir immer sehr viel zurückgegeben.“

Anzeige

Bereits seit 1996 begleitete er benachteiligte oder behinderte Jugendliche bei deren Ausbildung. Ab dem Jahr 2010 war er im Bereich Berufsorientierung an Förderschulen tätig. Hier unterstützte er Schüler dabei, eine betriebliche Ausbildung zu bekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Abschied in kleinem Rahmen

Coronabedingt fand die feierliche Verabschiedung von Bernd Schefke in kleinem Rahmen statt –im Kreise beruflicher Weggefährten und Kollegen aus der Stephanus-Stiftung.

Die Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin sind an den Standorten Kyritz, Neuruppin und Wittstock vertreten und verstehen sich als Partner industrieller Auftraggeber. Allein in der Betriebsstätte Wittstock produzieren rund 120 Beschäftigte Teile für die Industrie, fertigen Holzprodukte, arbeiten im Garten- und Landschaftsbereich sowie auf Friedhöfen und in Parkanlagen.

Gemeinnützige Arbeit steht im Vordergrund

Die Stephanus-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung. Im Geschäftsbereich Werkstätten verantwortet das diakonische Unternehmen in Berlin und Brandenburg Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung.

Mit Arbeits- und Beschäftigungsbereichen, beruflicher Bildung und Förderung sowie attraktiven Zusatzangeboten wird die Teilhabe von über 2000 Menschen am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft unterstützt. Im Geschäftsbereich Werkstätten sind rund 450 Mitarbeiter tätig. Die gemeinnützige Stephanus-Gesellschaft ist Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Von MAZonline