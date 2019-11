Irre: Superstau nicht trotz, sondern wegen Navi

Vehlefanz

Während die Havellandautobahn GmbH bei ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag auf beachtliche Fortschritte der Dauerbaustelle auf A 10 und A 24 verweisen konnte, hatte Polizeidirektor Steven Bahl von der Polizeidirektion Nord weniger gute Daten zu verkünden: „Die Zahl der Unfälle im Baustellenbereich hat sich 2019 erheblich gesteigert.“ So ereigneten sich auf der A 24 in diesem Jahr rund 25 Prozent mehr Unfälle als noch im Vorjahr, auf der A 10 sogar 50 Prozent mehr als 2018. Einzig positives Momentum dieser Statistik: „Von schweren Unfällen mit gar tödlichem Ausgang sind wir glücklicherweise verschont geblieben,“ so Bahl.

Polizeidirektor Steven Bahl, unweit der A10-Baustelle bei Oberkrämer. Quelle: Nadine Bieneck

Routenplaner schicken Autofahrer wegen veraltetem Kartenmaterial auf falsche Spur

Als großes Problem habe sich zudem in den vergangenen Monaten die Nutzung privater Navigationsgeräte bei der Umfahrung von Sperrungen erwiesen. „Das ist auch für uns eine ganz neue Erscheinung“, berichtete Bahl. So habe sich in der Praxis gezeigt, dass private Routenplaner oft mit zu altem Kartenmaterial arbeiten und damit die Entstehung von Riesenstaus begünstigen, da sie die Autofahrer auf die falsche Spur schicken. Diese seien dann in der Regel für die Vielzahl an zusätzlichen Verkehrsteilnehmern überhaupt nicht geeignet, was entweder zu zusätzlicher Staubildung führe oder aber die bereits bestehenden Staus noch verschärfe.

Zuletzt sei dies Mitte Oktober im Rahmen einer Vollsperrung bei Fehrbellin aufgefallen. „Da kämpften sich einige Verkehrsteilnehmer ewig durch den Stau, um zwei, drei Stunden später plötzlich wieder dort anzukommen, wo sie losgefahren waren“, wusste der Polizeidirektor zu berichten. Grund in diesem Falle: Zwei nagelneu geschaffene Kreisverkehre bei Fehrbellin, die den Verkehrsfluss erheblich verändert haben, in vielen Navigationsgeräten aber offensichtlich noch gar nicht verzeichnet sind. Den betroffenen Autofahrern wurden daher gänzlich andere Ausweichrouten angezeigt, die schließlich in die Irre führten.

Appell: Auf ausgeschilderte Umleitungen statt das Navigationsgerät vertrauen

Steven Bahl appelliert aus diesem Grund an alle Verkehrsteilnehmer: „Folgen Sie im Falle von Umleitungen auf jeden Fall den dort ausgeschilderten Strecken und verlassen sie sich nicht auf das eigene Navigationsgerät“. Die Ausweichrouten würden vorher – auch von der Polizei – auf Tauglichkeit und mögliche, unvorhergesehene Einschränkungen überprüft und gar von den Beamten eigens aus diesem Grund abgefahren. „Auf die Beschilderung kann man sich in jedem Fall verlassen. Anders, als es mitunter bei veraltetem Kartenmaterial von Navigationsgeräten der Fall sein kann“, so Bahl.

Wie man die Verkehrsteilnehmer darauf verstärkt hinweisen kann, tatsächlich auch wirklich den Beschilderungen zu folgen und die offiziellen Umleitungsrouten zu nutzen – das sei gegenwärtig die große Frage, sind sich Polizei und Bauherr einig. „Ein offizielles Verkehrsschild für solch einen Fall gibt es nicht“, weiß Bahl. Bei der Havellandautobahn GmbH überlegt man derzeit, mit großflächigen Bannern und darauf angebrachten entsprechenden Hinweisen zu arbeiten. In Ihren Pressemitteilungen und Ankündigungen zu bevorstehenden Vollsperrungen greift die Havellandautobahn GmbH inzwischen bereits zu entsprechenden grafischen Hinweisen. Steven Bahl weiß aber auch: „Wir reden hier von einer Transitstrecke mit viel internationalem Verkehr. Es gibt immer wieder neue Verkehrsteilnehmer, denen die hier vorliegende Verkehrssituation noch unbekannt ist.“ Die Überlegungen, wie sich diese Problematik zukünftig lösen lässt, laufen auf Hochtouren. Eine Königslösung ist jedoch bislang noch nicht in Sicht.

Von Nadine Bieneck