Karolinenhof-Café ist wieder geöffnet

Saftig grüne Wiesen umgeben den Karolinenhof. Die Besucher genießen die ländliche Idylle – weit entfernt voneinander lassen sie sich Kuchen und Kaffee schmecken. Städtische Hektik und Coronakrise geraten in Vergessenheit, wären da nicht die Schilder, die auf derzeit notwendige Abstandsvorschriften hinweisen.

Um Ziegenmilchkaffee und den hauseigenen Ziegenkäsekuchen zu bestellen, legen die Besucher ihren Mund-Nasenschutz an, später auf der Wiese können sie wieder durchatmen. Im Hofladen werden seit dem Saisonstart im Februar wieder Ziegenkäse, Joghurt und Lassi verkauft. Und auch Gemüse aus der Bio-Gemüsegärtnerei von nebenan gibt es in einem kleinen Laden zu kaufen. Den Karolinengarten eröffnete Paula Olschewski vor zwei Jahren.

Ziegenhof wurde 1991 gegründet

Die geringe Besucherzahl ist auf dem Hof von Gela Angermann ungewöhnlich. Seit sie den Karolinenhof bewirtschaftet, ist die Zahl der Gäste stetig angestiegen. Der 1991 gegründete Ziegenhof ist längst kein Geheimtipp mehr. Besonders, wenn an den Sonnabenden die Führungen zu den kleinen Zicklein stattfinden, ist das Gedränge groß, so dass Gela Angermann und ihre Mitarbeiter schon oft an ihre Grenzen stoßen.

Rund 180 Ziegen wurden in diesem Jahr geboren, das erste kam am 12. Januar zur Welt. „Mitte Februar war es beim Zicklein tränken so voll wie noch nie“, sagt die Hofbetreiberin. „Wir mussten echt überlegen wie wir das managen, zeitweise durften dann nur die Kinder in den Stall.

Kurzarbeit und Soforthilfe

Mit der Corona-Pandemie wurde es auch auf dem Gehöft ruhiger. Die Führungen mussten eingestellt werden. Das Melken fand nun in aller Ruhe statt. Der Hofladen öffnete mit verkürzten Öffnungszeiten. Dafür klingelte das Telefon häufiger. Viele Stammgäste wollten wissen, wie die Situation auf dem Hof ist. „Wir leben zum großen Teil von unseren Stammkunden. Manche kommen schon seit 25 Jahren hierher“, sagt Gela Angermann.

Für ihre Mitarbeiter der Gastronomie beantragte Gela Angermann Kurzarbeit, für ihren Betrieb die Soforthilfe. Die Landwirtschaft lief in gewohnten Bahnen weiter, das Café auf Sparflamme. Das Kuchenbacken übernahm Gela Angermann von diesem Zeitpunkt an allein, täglich schiebt sie zehn Kuchen in den Backofen. „Es war ein echter Schock“, sagt sie. „Die Einnahmeverluste waren krass. Besonders Ostern wäre bei dem schönen Wetter hier viel los gewesen.“

Sarah und Sebastian Spindler auf der Ziegenweide. Quelle: Nadine Sophie Bengelsdorf

Tröstlich war hingegen die Tatsache, dass die beantragte Soforthilfe innerhalb von 14 Tagen überwiesen wurde. „Es ist schon enorm, dass das so schnell und unbürokratisch geschah“, sagt sie. Jetzt wo Brandenburg unter Auflagen die Öffnung der Gaststätten angekündigt hat, kann sie langsam wieder aufatmen. „Es ist schon auch entspannt, aber irgendwann fehlt natürlich auch das Geld.“

Jetzt muss sie erst einmal darüber nachdenken wie sie die Sicherheitsmaßnahmen einhält. Der Hotel- und Gaststättenverband hat mit Blick auf die Lockerungen zahlreiche Vorschläge erarbeitet. Die Abstandsregeln müssen natürlich eingehalten werden. Das ist auf der Wiese wesentlich unproblematischer als im Gastraum, wo auch Masken notwendig sein werden.

Drinnen im Lokal sitzen geht nur mit Anmeldung

„Für das Personal ist es natürlich ätzend, acht Stunden mit Mund-Nasenschutz zu arbeiten“, sagt sie. „Und auch das Abstandsgebot ist beim Servieren schwer einzuhalten. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, schließlich will ich ja auch mein Personal schützen.“ Auf alle Fälle werden sich Gäste, die sich im Restaurant niederlassen wollen, vorher anmelden müssen.

Ziegenkäserei mit Café und Hofladen Seit dem15. Mai ist das Hofcafé wieder geöffnet. Gäste, die im Wintergarten sitzen möchten, werden gebeten, Plätze zu reservieren. Der Karolinenhofhat freitags von 11 bis 19 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Auch der Gemüseladendes Karolinengartens ist in dieser Zeit geöffnet. Die ZiegenkäsereiKarolinenhof befindet sich in 16766 Kremmen, Karolinenhof 1. Reservierungen können über die Telefonnummer 033922/6 01 90 vorgenommen werden.

Der Spielplatz für die jüngsten Besucher ist jedenfalls schon vorbereitet – Eimer, Schippe, Sandspielzeug und Autos liegen bereit. „Heute Mittag haben wir die Absperrung entfernt.“

Ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität – doch keine 30 Meter vom Karolinenhof entfernt gibt es bereits ein weiteres Problem: Im Zuge des Breitbandausbaus soll dort ein 40 Meter hoher Stahlgitterturm errichtet werden.

Unterschriftensammlung gegen geplanten Funkmast-Bau

„Das Rhinluch ist ein eher dünn besiedeltes Gebiet, da müsste es doch aus unserer Sicht möglich sein, einen alternativen Standort zu finden, der weder einen der bekanntesten Ausflugsziele der Region in Mitleidenschaft zieht, noch die dort wohnenden Familien“, meint Gela Angermann, die nun versucht durch eine Unterschriftensammlung den Funkmast-Bau zu verhindern.

Von Cornelia Felsch