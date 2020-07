Keine Jobstartmesse 2020 in Kyritz

Kyritz

Die seit 2005 zu den festen Größen auf dem Ausbildungsmarkt in Nordwestbrandenburg zählende Jobstart-Messe weicht in diesem Jahr coronabedingt ins Internet aus. Ursprünglich wäre Kyritz als Veranstaltungsort an der Reihe gewesen. Darauf machte die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Lange aus Beveringen bei Pritzwalk jetzt bei einem Besuch in der Kyritzer Stärkefabrik aufmerksam.

Unter www.jobstartdigital.de wird demnach am 1. September eine neue Internetseite online gehen, auf der Unternehmen, Berufsschulen, Hochschule und Agenturen ihre Ausbildungsangebote vorstellen können. Interessenten wie Schüler und deren Familien erhalten Kontakt zu den Anbietern und können sich speziell im September an festen Terminen in Live-Chats oder „Webinaren“ gezielt informieren und austauschen. Für Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung „Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock-Dosse“ ist die Teilnahme an Jobstartdigital kostenlos. Andere Aussteller zahlen jeweils 250 Euro für ihre Präsentation.

Unternehmen erreichen den Nachwuchs nur schwer

„Die Organisatoren haben sich da so einiges einfallen lassen“, schätzt Katrin Lange ein. „Ich finde es enorm wichtig, dass wir den jungen Menschen eine berufliche Perspektive hier in der Region aufzeigen können. Dafür werde ich mich auch weiter aktiv einsetzen.“

Die Politikerin hatte sich beim Kyritzer Werksleiter Martin Schmidt unter anderem über die Ausbildungssituation in dessen Unternehmen informiert. Schmidt verwies dabei auf die aktuellen Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung: Berufsorientierungstage an den Schulen und Ausbildungsmessen seien in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

Emsland Stärke will weiter investieren

Katrin Lange informierte sich in dem Werk der Emsland Stärke auch über bisherige Investitionen und weitere Vorhaben. „Das ist ein gutes Zeichen für die Region. Wichtig ist, dass wir als Land solche positiven Entwicklungen vor Ort noch stärker unterstützen. Da haben wir zum Beispiel bei der Straffung und Beschleunigung von rechtssicheren Genehmigungsverfahren noch Luft nach oben“, schätzte die Landtagsabgeordnete ein.

Die Kyritzer Stärkefabrik verarbeitet Nutzpflanzen – vor allem Kartoffeln – zu jährlich weit über 100.000 Tonnen Stärke. Rund 60 Prozent der Produktion werden gleich vor Ort zu hochwertigen Erzeugnissen für die Nahrungsmittelindustrie veredelt.

Von Alexander Beckmann