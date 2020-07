Neuruppin

Keine Klassenfahrt, kein Rückzugsort, manchmal nicht mal warme Winterkleidung: Kinderarmut hat viele Gesichter. Für jedes achte Kind in Ostprignitz-Ruppin ist sie real: 12,7 Prozent der Kinder im Landkreis gelten als arm, sie wachsen also in Familien auf, die Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch II beziehen –besser bekannt als Hartz IV.

Im Jahr 2014 waren es noch 21,6 Prozent. Damit liegt der Landkreis etwas über dem brandenburgischen Durchschnitt von 12,3 Prozent, allerdings auch unter dem ostdeutschen (16,9 Prozent) und dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 13,8 Prozent.

2,8 Millionen Kinder betroffen

Diese Zahlen gehen aus einer nun veröffentlichten Bertelsmann-Studie hervor. Und sie sind erschreckend: Bundesweit wachsen rund 2,8 Millionen Kinder in Armut auf. Die Macher der Studie verweisen zudem darauf, dass sich die Zahlen von 2019 mittlerweile verändert haben können: Durch die Corona-Krise sei mit einem deutlichen Anstieg der Armutszahlen zu rechnen.

Ein Kind gilt als arm, wenn es in einem Haushalt aufwächst, der Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch II bezieht – besser bekannt als Hartz IV. Als armutsgefährdet wird ein Kind angesehen, das in einem Haushalt aufwächst, der weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Folgt man diesen beiden Definitionen, wächst in Deutschland mehr als jedes fünfte Kind in einer Armutslage auf.

Corona-Pandemie verschärft das Problem

Für viele Kinder ist diese Situation belastend. „Armut grenzt aus“, sagt Antje Baumgart, Die Regionalbüroleiterin des Paritätischen Wohlfahrtverbands Prignitz-Ruppin. Als Referentin für Frauen und Familie weiß sie, was Kinderarmut in Ostprignitz-Ruppin bedeutet.

„Ich befürchte, dass es in einigen Familien am Ende des Monats nur trockene Nudeln oder Toastbrot gibt“, so Baumgart. In den vergangenen Monaten seien viele Probleme zudem noch verschärft worden. „Die Corona-Pandemie hat nochmal sehr deutlich gemacht, wo es klemmt“, sagt sie.

Antje Baumgart leitet das Regionalbüro Prignitz-Ruppin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Quelle: Paritätischer Wohlfahrtsverband

Und nennt auch Beispiele: „Wenn es für Homeschooling etwa erforderlich war, über ein technisches Gerät zu verfügen oder die Aufgaben ausgedruckt werden mussten.“ Schließlich fehle es in manchen Familien nicht nur an der Technik, sondern auch an Geld für Papier oder Druckertinte.

Wenn das Schulessen wegfällt

„Arme Familien leben in der Regel auch in kleineren Wohnungen – da fehlte der Rückzugsort“, führt Baumgart weiter aus. Hinzu kam, dass eine Weile das Schulessen wegfiel – was einige Eltern wiederum vor große Herausforderungen stellte.

„Dann hatten auch die Tafeln weniger Lebensmittel“, erklärt Antje Baumgart. Die sozialen Einrichtungen hätten sich große Mühe gegeben, aber nicht alles abfedern können.

Zwar liegen für die vergangenen Monate noch keine Zahlen zur Kinderarmut im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vor. „Da sich aber die Zahl der Arbeitslosen erhöht hat, kann man davon ausgehen, dass sich auch das erhöht hat“, sagt Antje Baumgart.

Arbeitslosigkeit ist gestiegen

In der Tat schnellte die Arbeitslosigkeit im Landkreis im Zuge der Corona-Krise in die Höhe (die MAZ berichtete). Zwar beruhigte sich der Negativtrend im Juni etwas, dennoch waren 3577 Menschen ohne Arbeit – deutlich mehr als im Vorjahr.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband mit seinen 30 Mitgliedern in Ostprignitz-Ruppin – zu denen die Volkssolidariät oder der Träger des Frauenhauses gehören – versucht, die Folgen von Kinderarmut abzumildern.

„Wir haben gefordert, dass es eine Aufstockung der Leistungen um 100 Euro gibt“, sagt Antje Baumgart. Sie wünscht sich außerdem, dass Kindern mehr Gehör verschafft wird. „Dass wir hören, wie es ihnen geht und was sie sich vorstellen“, sagt sie.

Mehr auf die Kinder selbst hören

Manche Kinder könnten sehr gut einschätzen, wie bestimmte Dinge gelöst werden könnten. „Sie sind doch genauso betroffen und ihnen müsste man eine Plattform ermöglichen – in diesen digitalen Zeiten erst recht“, so Baumgart.

Schließlich seien Kinder sehr empfänglich für die Not der Eltern. „Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Kinder die Sorgen der Eltern spüren und deshalb die Pandemie als Bedrohung wahrnehmen.“

Von Johanna Apel