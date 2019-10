Wie sieht die Zukunft des Kirchenasyls aus?

Neuruppin

Das Kirchenasyl hat immer seltener Aussicht auf Erfolg: In weniger als zwei Prozent der Fälle verzichteten staatliche Behörden 2019 auf eine Abschiebung. Vor drei Jahren waren es noch rund 50 Prozent. Warum das so ist und wie die Zukunft des Kirchenasyls aussieht, erklären Pfarrerin Christiane Schulz und Pfarrer Christoph Römhild im Interview mit der MAZ.

Woher kommt die Tradition des Kirchenasyls?

Christoph Römhild:Bereits zu biblischer Zeit gab es sogenannte Asylstädte, in denen Geflüchtete einen eigenen Schutzraum hatten. Im Mittelalter gab es das Kirchenasyl als Schutz vor staatlicher Willkür. Die Kirchen waren heiliger Boden, auf den die Herrschenden keinen Zugriff hatten.

Wie sieht das Kirchenasyl heute aus?

Römhild: Anders als im Mittelalter leben wir heute in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Die Kirchen nehmen nicht pauschal Leute auf, die der Staat im Rahmen eines Asylverfahrens abgelehnt hat, sondern wir kümmern uns um einen kleinen Prozentsatz sogenannter Härtefälle. Wenn wir der Meinung sind, die staatliche Entscheidung einer Abschiebung war eine unangemessene Härte, geben wir den Leuten eine zweite Chance. Wir bitten den Staat, die Entscheidung nochmals zu prüfen.

Christiane Schulz: Im Prinzip geben wir auch dem Rechtsstaat eine zweite Chance, nicht nur den Betroffenen. Rechtsprechung und damit auch Asylrecht hat immer auch einen Ermessensspielraum. Mit dem Kirchenasyl schaffen wir einen Raum, in dem die Rechtsprechung noch einmal überprüft werden kann.

Eine Abschiebung ist in vielen Fällen nicht zumutbar

Welcher Fall ist ein Härtefall?

Römhild:Wir bekommen von den Betroffenen oder deren Familien eine Anfrage und prüfen dann zunächst den konkreten Fall. Oftmals sind es Familien mit kleinen Kindern oder Menschen, die traumatisiert oder womöglich gar suizidgefährdet sind. Das sind Fälle, in denen wir sagen, da ist eine Abschiebung nicht zumutbar.

Schulz:Aktuell sind die meisten Kirchenasylfälle sogenannte Dublin-Fälle, bei denen Menschen in andere EU-Länder abgeschoben werden sollen. Die Dublin-Regelung geht davon aus, dass überall in der EU vergleichbare Bedingungen für Geflüchtete herrschen. Das ist aber reine Theorie: Deutschland schiebt Menschen zum Beispiel nicht mehr nach Griechenland ab, wegen der katastrophalen Bedingungen in den griechischen Unterkünften. Andere Länder wie Schweden schieben auch nach Afghanistan ab, das ist aus unserer Sicht nicht vertretbar.

Kurz erklärt: Wie funktioniert das Kirchenasyl? Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) sind bis September 441 Fälle von Kirchenasylmeldungen für 662 Personen eingegangen. Die Kirchengemeinden erstellen für jeden Fall ein Härtefalldossier. Auf dieser Grundlage entscheidet die Behörde über den weiteren Verlauf des Asylverfahrens. Christiane Schulz (59) ist Diakoniepfarrerin im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin und Geschäftsführerin von Esta Ruppin. Der Verein organisiert im Ruppiner Land und in der Prignitz unter anderem kirchliche Projekte in der Flüchtlingsarbeit. Seit 2015 ist sie zudem Pfarrerin der Flüchtlingskirche im Sprengel Potsdam. Christoph Römhild (48) hat in Berlin, London und Hamburg studiert. Davor hat er beim Auswärtigen Amt in Berlin gearbeitet und war an der Entwicklung der Kirchen-App beteiligt. Seit 2018 ist er Gemeindepfarrer in Rheinsberg und kirchlich Beauftragter für Flucht und Migration im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin.

Wie ist der Ablauf eines Kirchenasyls?

Schulz: Das Kirchenasyl wird vom Staat geduldet, es ist rechtlich nicht verankert. Seit 2015 gibt es hierfür eine Verfahrensverabredung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF). Ob jemand in das Kirchenasyl aufgenommen wird, entscheidet zunächst der Gemeindekirchenrat. In der Regel erhalten die Betroffenen dann keine Leistungen mehr vom Staat. Die aufnehmende Kirchengemeinde ist vollumfänglich für diese Menschen verantwortlich.

Römhild: Wir melden den Behörden zunächst, dass ein neues Kirchenasyl eröffnet wird. Die Kirchengemeinde stellt den Betroffenen Wohnraum zur Verfügung und sorgt für deren Unterhalt. Wir organisieren oft auch Sprachkurse oder Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde, damit die Leute einen geregelten Tagesablauf haben und nicht zum Nichtstun gezwungen sind.

Ziel ist, dass das Asylverfahren in Deutschland geführt wird

Wie geht es dann weiter?

Römhild: Die Verfahrensverabredung sieht vor, dass die Kirchengemeinde ein Härtefalldossier erstellt, in dem sie die Gründe darlegt, weshalb der konkrete Fall erneut geprüft werde sollte. Das können rechtliche oder humanitäre Gründe sein, weshalb eine Abschiebung nicht durchgeführt werden sollte. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft dieses Dossier und entscheidet, ob ein Asylverfahren wieder aufgenommen wird.

Schulz: Ein erfolgreiches Kirchenasyl bedeutet nicht, dass die Menschen hierbleiben können, sondern dass das Asylverfahren in Deutschland geführt wird.

Wie viele Fälle von Kirchenasyl gibt es aktuell in Brandenburg?

Schulz: Momentan haben wir in Brandenburg 19 Fälle von Kirchenasyl. Das betrifft insgesamt 29 Menschen, darunter fünf Kinder. In Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz sind es zur Zeit drei oder vier Fälle. In den Jahren 2015/2016 wurden noch rund 50 Prozent der Fälle vom BAMF anerkannt. Mittlerweile werden fast alle Kirchenasyle vom BAMF abgelehnt.

Woran liegt das?

Schulz: Die Innenministerkonferenz hat zum 1. August 2018 einen verschärften Umgang mit dem Kirchenasyl beschlossen. Wenn ein Kirchenasyl vom BAMF abgelehnt wird, hat die Kirchengemeinde drei Tage Zeit, das Kirchenasyl aufzuheben. Tut sie das nicht, verlängert sich für die Betroffenen die Dublinfrist auf 18 Monate. Erst nach 18 statt nach sechs Monaten Aufenthalt in Deutschland muss die Bundesrepublik das Asylverfahren aufnehmen. Das BAMF prüft die Härtefalldossiers oft unzureichend. Es wird mit Satzbausteinen gearbeitet und Atteste werden nicht hinreichend berücksichtigt.

„Wir legen den Finger in die Wunde“

Ist die Verfahrensverabredung mit dem BAMF von 2015 tot?

Schulz: Auf dem Papier gibt es die Vereinbarung noch, so wie sie jedoch aktuell von staatlicher Seite gehandhabt wird, ist sie tot. Das finde ich ziemlich dramatisch. Deswegen ist das Kirchenasyl aber noch lange nicht tot.

Wie sieht die Zukunft des Kirchenasyls aus?

Schulz: Kirchenasyl wird es solange geben, wie es Härtefälle gibt, die den humanitären Werten unserer Gesellschaft widersprechen. Wir legen damit auch einen Finger in die Wunde: Was bedeuten eigentlich Rechtsprechung und Humanität in Fragen von Flucht und Migration?

Römhild: Wir sind als Kirche und als Gesellschaft weiterhin gefordert, uns der humanitären Katastrophe, die sich täglich vor unserer Haustür abspielt, zu stellen. Die Bibel spricht da eine ganz klare Sprache: Man soll den Fremden nicht bedrücken. Wenn wir uns als Christen ernst nehmen wollen, müssen wir uns daran messen lassen.

Von Feliks Todtmann