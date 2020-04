Corona: Kitas in Ostprignitz-Ruppin weiten Notbetreuung aus

Neuruppin

Ab Montag, 27. April, bekommen die Kindergärten und Horte weiteren Zulauf. Bisher hatten nur Eltern aus wenigen sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen Anspruch auf einen Kitaplatz für ihre Kinder und meist auch nur dann, wenn beide Elternteile in einem solchen Beruf arbeiten. Ab Montag wird das Recht deutlich ausgeweitet.

Vom 27. April an genügt es zum Beispiel, wenn eines der beiden Elternteile einen systemrelevanten Beruf hat. Außerdem haben Alleinerziehende künftig in jedem Fall einen Anspruch auf einen Kitaplatz, egal welche Arbeit sie haben. Voraussetzung ist und bliebt jedoch weiterhin, dass die Eltern keine andere Möglichkeit finden, ihre Kinder anders beaufsichtigen zu lassen.

Anzeige

Der Landkreis hat nach den Vorgaben der Landesregierung seine Verordnung zu Kitas und Schulhorten entsprechend geändert. Die neue Vorschrift soll am Freitag formal in Kraft treten, die neuen Regeln gelten jedoch erst ab kommenden Montag.

Weitere MAZ+ Artikel

Keine Ausnahme für freiwillige Feuerwehrleute in Ostprignitz-Ruppin

Auch einige Berufe wurden neu in die Liste der systemrelevanten Tätigkeiten aufgenommen. So dürfen künftig auch bestimmte Lehrer und Erzieher ihre Kinder wieder in die Kita oder den Schulhort schicken.

Eine weitere Änderung hatte das Land den einzelnen Kreisen freigestellt. Sie dürfen auch für die Kinder von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren eine Notbetreuung erlauben. Innenminister Michael Stübgen war das gerade jetzt angesichts der großen Waldbrandgefahr gerade jetzt wichtig.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden freiwillige Feuerwehrleute jedoch vorerst keine Ausnahmeerlaubnis für die Betreuung ihrer Kinder bekommen. Das stellte der stellvertretender Landrat Werner Nüse am Mittwoch klar.

Kitas könnten fast halb soll sein

Auf diese Regelung habe sich der Kreis mit den Bürgermeisters und Amtsdirektoren geeinigt. Einige von ihnen fürchteten offenbar, dass das generelle Kita-Verbot ad absurdum geführt wird, wenn immer mehr Ausnahmen zugelassen werden.

Auch mit den jetzt geplanten Ausnahmen erwarten die Kommunen ab Montag einen Ansturm auf die Kitas. Wie viele Familien genau einen Anspruch haben, könne zurzeit aber noch niemand sagen, so Nüse: „Das ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei.“ Möglicherweise sind die Kitas auch ohne die Kinder von Feuerwehrleuten schon wieder 40 Prozent ausgelastet. Das werde sich aber erst in der kommenden Woche zeigen.

Diese Regelungen gelten zunächst bis 8. Mai. was danach passiert, muss dann mit einer weiteren Verordnung geregelt werden.

Alte Ausnahmerlaubnis gilt weiter

Mütter und Väter, die bisher schon eine Ausnahmeerlaubnis haben, um ihr Kinder trotz Corona-Epidemie in den Kindergarten oder Hort zu schicken, müssen keinen neuen Antrag stellen. Alle Eltern, für die das Recht ab Montag neu gilt, müssen das jedoch so schnell wie möglich bei ihrer jeweiligen Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung tun.

Die Formulare dafür gibt es unter anderem unter www.t1p.de/antrag-notbetreuung auf der Internetseite des Landkreises.

Lesen Sie auch:

Von Reyk Grunow