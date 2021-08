Neuruppin - Klimacamp von Fridays for Future startet am Freitag in Neuruppin

Am Freitag wird auf dem Bernhard-Brasch-Platz in Neuruppin gecampt. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen den Klimawandel wieder zurück in die Köpfe der Menschen holen. 24 Stunden lang gibt es Workshops, Vorträgen und Live-Musik.