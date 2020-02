Kunden finden autonomen Bus ganz gut

Wusterhausen/Dosse

Der in Wusterhausen/ Dosse ( Ostprignitz-Ruppin) fahrende autonome Bus kommt bei der Bevölkerung gut an. Das teilt Arne Holst, wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Projekt „Autonomer öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum“ der Technischen Universität ( TU) Berlin, mit. Das Testfahrzeug wird auf einer acht Kilometer langen Strecke eingesetzt. Der Aussage „Insgesamt vertraue ich dem fahrerlosen Bus“ stimmten 42 Prozent der Befragten vor Ort „völlig“ und 44 Prozent „eher“ zu. 46 Prozent der Befragten beurteilten die Auswirkungen eines solchen automatisiert fahrenden elektrischen Busses auf den ÖPNV „eher positiv“ und 16 Prozent sogar „sehr positiv“. Das Fahrzeug ist bisher nur Teil eines Feldversuchs und fährt keineswegs vollkommen autonom. Ein sogenannter „Operator“ muss zum Beispiel bei Ausweichmanövern eingreifen. Auch bewegt sich der Bus mit 15 Stundenkilometern sehr langsam. Besonders damit waren die meisten der Befragten „weniger zufrieden“. bra

Von Rüdiger Braun