Kyritz

Positive Aussichten sind in diesen Tagen wie Balsam für die Seele. Für Kyritzer Kirchgänger und vor allem für alle Freunde von Chorgesängen mit instrumentaler Begleitung nennt sich diese Aussicht „Kyritzer Kirchenmusiken“. Der Terminplan dafür steht fest, ungeachtet aller Corona-Unwägbarkeiten – sprich der dann im Detail geltenden Regelungen und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten.

Die Vorfreude aber ist groß, sagt allen voran der Kyritzer Kantor Michael Schulze. Die Anlässe sind in diesem Jahr schließlich mehrfach besonders: Es ist die 30. Auflage dieser Musikreihe. Dabei wird es zum 5. Mal eine Reubke-Orgelnacht geben. Diese bildet zugleich die Geburtstagsfeier für 100 Jahre Kantorei. Und das alles auch noch im offiziellen, von den Landesmusikräten ausgerufenen „Orgeljahr 2021“.

Lebenszeichen der Kantorei Kyritz via Internet

Seitens der Unesco (Organisation der UN für Bildung, Wissenschaft und Kultur) gelten die Orgelmusik und der Orgelbau seit 2017 als sogenanntes immaterielles Kulturerbe. Die Landesmusikräte kürten nun für dieses Jahr die Orgel – bisher „Königin der Instrumente“ – auch noch zum „Instrument des Jahres“.

Der Kyritzer Kantor Michael Schulze und die Reubke-Orgel. Quelle: Matthias Anke

In Kyritz ist es neben den Bläsern und anderen Instrumentalisten das Begleitinstrument im Programm der Sängerinnen und Sänger schlechthin. Ihr Problem: Die aktuell knapp 30 Mitglieder des Kirchenchores, der Kantorei also, können, ja dürfen nicht proben. Um ein kleines Lebenszeichen zu senden, wolle ihr Leiter am 2. Mai einen musikalischen Beitrag der Kantorei via Internet präsentieren. „Ich bin gerade dabei, das zu erstellen“, sagt Kantor Schulze, der seit 1990 in der Kirchengemeinde tätig ist und 1998 zum Kreiskantor berufen wurde. Seit vorigem Jahr trägt er zudem den besonders ehrwürdigen Titel Kirchenmusikdirektor.

Zuletzt gab es ein Festkonzert zum 90. Kantoreigeburtstag

Ende vorigen Jahres war es dann, dass der Chor letztmalig zusammenkam und öffentlich zu sehen war – zur Adventsmusik. In den vergangenen 100 Jahren der Kantorei dürfte es bis auf die Wirren rund um den Zweiten Weltkrieg keine vergleichbare Situation gegeben haben.

Diese Kantoreigeschichte wurde anlässlich des 80-jährigen Bestehens 2001 mit einer Chronik detailliert aufgearbeitet. „Da hatten wir uns zum Beispiel auch noch mit Gründungsmitgliedern beschäftigt“, erinnert sich Michael Schulze. Zum 90. Geburtstag 2011 erfolgte ebenso ein Festkonzert.

Mit Wilhelm Maeß fing alles an

„Es gab schon immer musikalische Ereignisse und Zusammenkünfte im Gemeindeleben“, heißt es in besagter Chronik, die von Michael Schulze, dessen Frau Annemarie sowie von Kerstin Franz verfasst wurde: „Etwa ab 1903 war Studienrat Ernst Fahrenberg Kantor und Organist in Kyritz und wird wahrscheinlich auch einen Singkreis geleitet haben. Allerdings kann man aus dieser Zeit keine endgültige Aussage über die Existenz eines Chores machen. Von Aufzeichnungen aus Archiven und Erinnerungen der noch lebenden Chormitglieder der alten Generation kann man mit Gewissheit sagen, dass 1921 durch Wilhelm Maeß mit Beginn seiner Tätigkeit in Kyritz ein Chor gegründet wurde.“

Wilhelm Maeß, damals 29 Jahre alt, war Musiklehrer an der Goethe-Schule und Organist in der Marienkirche. In seinem Chor machten rund 50 Sängerinnen und Sänger mit. Auf Maeß, bis 1957 im Dienst, folgte Renate Schultz als Kirchenmusikerin bis 1990.

Aufzeichnungen aus diesen Jahrzehnten gibt es viele. Es sind Zeiten und Geschichten aus einem Jahrhundert Kantorei, an die auch bei der Reubke-Orgel-Nacht am 25. September erinnert werden soll – vorausgesetzt, die Situation lässt es zu. „Wir müssen natürlich abwarten, wie die Bestimmungen dann sind“, sagt Kantor Michael Schulze.

Programmüberblick der Kyritzer Kantorei 3. Juli, 17 Uhr: Celtic Cousins mit „Strings like Voices“, irische Musik von Maire Breatnach aus Irland (Violine) und Matthias Kießling (Gitarre, Gesang) 7. August, 10 Uhr: Kyritz als Haltepunkt der „Orgelexkursion Brandenburg“: Es ist die traditionelle Orgelreise der „Brandenburgischen Sommerkonzerte“, die dieses Jahr neben Kyritz auch nach Dallmin, Boberow und Lenzen führt. In Kyritz wird die in ihrer Art einzige erhaltene Reubke-Orgel nun 148 Jahre alt. 20. August, 8 Uhr, 9.30 und 11 Uhr: „Peter Trom und die Orgelpfeifen-Konferenz“ – mit Infos für Kinder und Erwachsene rund um das Instrument Orgel. Eine Veranstaltung aus dem bundesweiten Projekt „Orgelband – 365 Orgelkonzerte“. Jeden Tag gibt es eine Veranstaltung rund um die Orgel. Im August schlängelt sich dieses „Band“ durch Berlin und Brandenburg. 25. September, 19 Uhr: Die 5. Kyritzer Reubke-Orgel-Nacht sowie 100. Geburtstag der Kantorei. 20.30 Uhr: Pause mit Buffet, 21.15 Uhr: Orgelmusik für vier Hände und vier Füße. 3. Oktober, 18 Uhr: Orgelkonzert mit Kirchenmusikdirektor Christoph Schoener 19. Dezember, 17 Uhr: Bachs Weihnachtsoratorium mit der Kantorei, Solisten und einem Orchester. Das ausführliche Programm findet sich im Internet unter www.kyritzer-kirchenmusiken.de

Von Matthias Anke