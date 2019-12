Kyritz

Dutzende Menschen drängten sich am Dienstag vorm Gebäude der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB am Kyritzer Bahnhof. Anders ging es nicht: Zuvor hatten die Wartenden Flur und Treppe im Gebäude hoffnungslos verstopft.

Sie alle hofften auf eines der vorweihnachtlichen Spendenpakete, die an diesem Tag verteilt wurden. 100 Kartons mit Mehl, Zucker, Margarine, Milch, Äpfeln, Mandarinen, Konserven, ein paar Süßwaren, einer Salami und einer Flasche Sekt standen bereit. Wie schon bei den 64 Pakete in der Woche zuvor hatten Spenden der Aktion „ Sterntaler“ das ermöglicht.

Pro Haushalt nur ein Paket

Die Leiterin der GAB-Niederlassung Nicole Dorau begrüßte jeden einzelnen Besucher und registrierte die Übergabe jedes Paketes akribisch. Vor allem achtete sie darauf, dass jeder Haushalt nur ein Spendenpaket erhält. Schließlich hat die GAB über 800 registrierte Kunden. Vorerst standen aber nur 164 Pakete zur Verfügung.

Außerdem hatte die Aktion auch Neuzugänge angelockt. „Wir haben heute bestimmt 30 neue Kundenkarten ausgegeben“, sagt Nicole Dorau.

Viele kamen zu ersten Mal

Einer dieser Neulinge war eine Dame aus Wusterhausen. „Ich habe mich immer nicht getraut, hier herzukommen“, sagt sie. „Das war mir irgendwie komisch.“ Aber jetzt zu Winterbeginn sei der Hartz-IV-Satz besonders knapp. „Die 30 Euro, die ich für Schuhe ausgegeben habe, muss ich irgendwie wieder reinholen.“

Auch eine andere Besucherin sieht sich von purer Not getrieben. „Wenn die Rente nicht reicht, muss die Butterstulle eben irgendwo herkommen“, sagt die Kyritzerin.

Eine Entlastung in der Not

Eine andere Kyritzerin bestätigt das: Angesichts ihrer Erwerbsunfähigkeit müsse sie mit 800 Euro im Monat auskommen. „Davon gehen noch Miete und Strom ab.“ Da komme jede Unterstützung recht. „So ein Paket passt immer.“

„Das kommt sehr gut an“, freute sich die nächste Besucherin. „Ich bin wunschlos glücklich.“

So ging es ganz offensichtlich auch vielen anderen GAB-Kunden am Dienstag. Die meisten von ihnen kamen zu Fuß und hatten ganz schön zu tun, ihren Karton sicher nach Hause zu bringen. Oft wurde das Spendenpaket noch in den GAB-Räumen in Taschen und Rücksäcke umgepackt.

Hilfe auch für Obdachlose

Die nächsten Sterntaler-Spenden werden voraussichtlich der regionalen Obdachlosenunterkunft zugutekommen. Wenn das Spendenaufkommen es ermöglicht, könnte aber auch die Lebensmittelausgabe der GAB erneut bedacht werden. „ Sterntaler“ läuft noch bis 23. Dezember.

