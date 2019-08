Kyritz

Der Lauf für Frieden und Toleranz in Kyritz ist ohne Zweifel eines der größten und wichtigsten Ereignisse, die die Knatterstadt zu bieten hat. In seiner nunmehr 17. Auflage beteiligten sich 725 Läufer, die insgesamt 5534 Sportplatzrunden drehten. „Das ist eine Gesamtstrecke von 2213,6 Kilometer“, sagte der Gymnasiallehrer Thomas Settgast nach der Auswertung.

Schüler aller Schulen liefen zum Sportplatz

Anfangs aber trafen sich Gruppen aller Kyritzer Schulen am Bassewitzbrunnen auf dem Kyritzer Marktplatz. Gemeinsam liefen sie gegen 9.30 Uhr zum Sportplatz am Kulturhaus, wo der eigentliche Lauf samt Rahmenprogramm traditionell stattfindet.

Zur Galerie Der 17. Lauf für Frieden und Toleranz in Kyritz hatte 725 Teilnehmer, die zusammen mehr als 5500 Sportplatzrunden liefen.

Thomas Settgast, Mitbegründer und gemeinsam mit dem Gymnasialsportlehrer Wolfhard Dreblow auch seither Hauptorganisator der alljährlichen Laufveranstaltung, dankte eingangs allen Beteiligten und Sponsoren. Der Titel des Laufes ist nicht von ungefähr. „Jeder, der hier mitläuft, bekennt sich zu den demokratischen Werten – und das ist in Zeiten, in denen die Gesellschaft gespaltener ist denn je, auch um so wichtiger“, so Thomas Settgast.

Eröffnungsrunde mit Ehrengästen

Punkt 10 Uhr gab es den Startschuss und schon begann der Hauptlauf. Ehrengäste in der ersten Runde waren neben dem Landrat Ralf Reinhardt auch die Landtagsabgeordnete Ina Muß, sowie die Staatssekretärin im Innenministerium, Katrin Lange (alle SPD). Auch die stellvertretende Bürgermeisterin von Kyritz, Katharina Iredi, nahm an der Eröffnungsrunde teil.

Der Lauf für Frieden und Toleranz hat traditionell auch immer viele Zuschauer. Quelle: André Reichel

Am Rande des Sportfeldes gab es für die Teilnehmer und Zuschauer viele weitere Angebote. So war die Brandenburgische Sportjugend mit einer Hüpfburg, Kletterwand, Bungeetrampolinanlage und vielen kleineren Spielgeräten vor Ort. Die Polizei codierte Fahrräder und beim Brandschutzmobil gab es bei einem Wissensquiz Preise zu gewinnen.

Das Polizeiorchester machte Musik

Am Stand der AOK und der Barmer konnten die Gäste spielerisch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Kölping, das Netzwerk für Geflüchtete, war mit einem Infomobil auf dem Platz. Dort konnten die Gäste Weltkarten zusammenstellen oder einfach nur gemeinsam spielen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen DJ Ecki und auch das Polizeiorchester aus Berlin. Gegen 15 Uhr endete die Laufveranstaltung.

Von André Reichel