Kyritz

Für kommenden Sonnabend, 17. April, gibt es mehr als 200 zusätzliche Termine im Impfzentrum Kyritz. Als Impfstoff für die Corona-Schutzimpfung steht jener der Firma Biontech zur Verfügung. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Als Impflinge in Frage kommen demnach nicht nur Ältere als 70, sondern beispielsweise auch Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen. „Noch zu wenig bekannt ist, dass altersunabhängig zahlreiche weitere Personen impfberechtigt sind“, erklärt die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke. Hierzu zählen zum Beispiel bis zu zwei enge Kontaktpersonen einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person ab Pflegestufe 1 oder einer Schwangeren.

Auch Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sind impfberechtigt

Die Kontaktpersonen bestimmen die Schwangere beziehungsweise der oder der Pflegebedürftige. Auch Personen mit bestimmten Vorerkrankungen oder aus priorisierten Berufsgruppen sind impfberechtigt.

Für alle nach einer Vorerkrankung Impfberechtigten stellt der Arzt ein Attest aus. Alle anderen haben die Bescheinigung zur Impfung auszufüllen, die unter www.brandenburg-impft.de heruntergeladen werden kann. Die originale Impfbescheinigung oder das Attest müssen beim Impftermin vorgelegt werden.

Die Ansprechpartner in der Stadtverwaltung

Männer und Frauen, die nach den Paragrafen 2 und 3 der Corona-Impfverordnung berechtigt sind, können für die zusätzlichen Impftermine am 17. April einen Termin vereinbaren unter den Kyritzer Nummern 033971/ 60 46 05, 30 89 10 oder 30 89 11. Werktags von 8 bis 16 Uhr sind Christian Boldt, Susan Meise, Maximilian Schneidewind und Iris Wiesner die Ansprechpartner.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben so bisher bereits knapp 1200 Impftermine für Impfungen im Impfzentrum, im KMG-Klinikum Kyritz, in einer Kyritzer Hausarztpraxis und für den Impfbus vereinbart. Die Stadt Kyritz koordiniert hierbei in enger Zusammenarbeit mit den anderen Kleeblatt-Kommunen die Terminvergabe für die Einwohner von Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow.

1850 Briefe versandt

Vergeben werden Termine für Impfstoffe, die zusätzlich zu den regulären Impfzentrum-Kontingenten für den mobilen Einsatz vorgesehen sind.

850 Briefe an Über-80-Jährige und knapp 1000 Briefe an Über-70-Jährige haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zur Einladung an die Impfberechtigten bisher versandt. Nun werden auch alle Pflegedienste telefonisch über die Impfmöglichkeiten informiert.

„Dank eines engagierten Teams können wir große Anstrengungen unternehmen, das Impfen in der Kleeblattregion voranzubringen“, zeigt sich Bürgermeisterin Nora Görke dankbar: „Wir hoffen, dass sich die Situation dadurch nach und nach normalisiert und wir schnellstmöglich zu unserem normalen Leben zurückkehren können.“

Die Impfungen der nächsten Altersstufe werden vorbereitet

Die Stadt Kyritz bereitet deshalb bereits auch die Impfungen der nächsten Stufe – „erhöhte Priorität“ – vor. Dann geht es um alle über 60-Jährigen und jüngeren Personen mit weiteren bestimmten Voraussetzungen. Für diese Menschen gibt es zwar noch keine Impfberechtigung und keine konkreten Impftermine, es sollen aber bereits die Daten der Impfinteressierten aufgenommen werden, um bei entsprechender Gesetzeslage zügig mit dem Impfen beginnen zu können.

Eine ausführliche Liste aller aktuell Impfberechtigten findet sich online unter www.kyritz.de.

Von MAZonline