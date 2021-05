Kyritz

Ein 34-jähriger Ostprignitz-Ruppiner hat am Donnerstag in Kyritz mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Gegen 14.30 Uhr riefen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Graf-von-der-Schulenburg-Straße die Polizei, weil der Mann trotz Hausverbots im Markt war und dort erneut Waren für 25 Euro gestohlen hatte. Er konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei verdrücken, kam aber zwei Stunden später schon wieder in den Markt und erhielt einen Platzverweis.

Randale im Krankenhaus

Gegen 22.45 Uhr stießen Polizisten in der Straße der Jugend auf den Mann, er hatte eine Platzwunde. Er sagte, er sei von drei Männern angegriffen worden und unter anderem mit einer Bierflasche geschlagen worden. Rettungskräfte versorgten die Wunde und der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo sich zu diesem Zeitpunkt drei Männer aufhielten, von denen einer eine Handverletzung hatte. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Verletzungen gibt, soll nun die Kriminalpolizei klären.

Als der 34-Jährige gegen 0.30 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte, weil er medizinisch versorgt war, weigerte er sich und bekam auch dort ein Hausverbot. Erneut musste die Polizei anrücken. Diesmal wehrte er sich mit Tritten und indem er Gegenstände auf eine Polizistin warf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten steckte in die Polizei nun in den Gewahrsam.

