Kyritz

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Kyritzer Johann-Sebastian-Bach-Straße von einem 35-jährigen Kyritzer aufgefordert worden, zu ihm zu kommen. Das Kind wollte nicht und rannte weg. Da der Mann hinterherkam, flüchtete das Mädchen in ein Geschäft und vertraute sich dort einer Mitarbeiterin an. Der 35-Jährige forderte im Geschäft die Herausgabe des Kindes, informierte die Polizei.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er erhielt am Mittwoch rechtliches Gehör und wurde aufgrund seines geistigen Zustandes dem sozial-psychiatrischen Dienst vorgestellt, teilte die Polizei mit. Im Anschluss wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus zur psychiatrischen Behandlung gebracht.

Von MAZonline