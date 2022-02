Kyritz

Seit vielen Generationen ist die Kyritzer Apotheke im Herzen der Stadt, auf dem Marktplatz, eine zentrale Institution, und sie hat eine wechselvolle Geschichte.

Der Kyritzer Stadthistoriker Herbert Brandt hat sich mit der Erforschung der Apothekengeschichte ausführlich auseinandergesetzt und hat die MAZ Einblicke in sein umfangreiches Material nehmen lassen. Auch der Kyritzer Heimatverein hat zum Thema Informationen beisteuern können.

Viel anders, als auf dieser über 100 Jahre alten Aufnahme, sieht die Kyritzer Apotheke heutzutage auch nicht aus. Quelle: André Reichel

Erster Arzt war Pfarrer

Im Mittelalter waren es die Bader, die das Medizinalwesen inne hatten. Doch bereits im Jahr 1574 ist von einem Pfarrer namens Martin Dobberzin überliefert, dass er sich „mit auf die Medizin gelegt habe“, was wohl bedeutet, dass er dann auch als Arzt tätig war.

Die Geschichte der Kyritzer Apotheke an ihrem heutigen Standort beginnt im Jahr 1666. Die Jahreszahl steht noch heute in großen Lettern an der Fassade des Hauses, die von Touristen wahrscheinlich öfter fotografiert wird als andere, noch bedeutsamere Gebäude der historischen Altstadt von Kyritz.

Aufnahme der Kyritzer Apotheke aus den 1920er Jahren. Quelle: André Reichel

Der Grund dafür dürfte der Zusatz „Drogenhandlung“ sein. Der Begriff „Drogen“ hatte in der Vergangenheit eine andere, ganz legale Bedeutung.

erster namentlich bekannte Apotheker

Der erste namentlich überlieferte Apotheker hieß Martin Weinbrach. Er erhielt am 9. Oktober 1666 von der Stadt Kyritz das Privileg zum Betreiben einer Apotheke.

Die Originalurkunde ist bis heute erhalten geblieben. Sie befindet sich im Apothekenmuseum in Heidelberg.

In jener Urkunde ist davon die Rede, dass der Apotheker Weinbrach im Schöppenhaus, das er von der Stadt gemietet hatte, eine Apotheke einrichten darf. Beim Schöppenhaus handelt es sich um das Dienstgebäude der gewählten Schöffen der Stadt.

Erstmals ist jenes Haus in einem Vergleich zwischen dem Erb- und Lehnrichter Maß und dem Kyritzer Rat wegen der Gerichtsbarkeit vom 25. Mai 1615 erwähnt worden. Darin heißt es: „gepfändete Sachen aus Exekutionen und Pfändungen müssen zum Schöppenhaus gebracht und dort verwahrt werden“.

Marktplatz Kyritz mit der Apotheke links im Bild Anfang der 1930er Jahre. Quelle: André Reichel

Es ist kein Zufall, dass die heutige Apotheke in damaliger Zeit den Schöffen als Dienststelle diente, befand sich das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert doch damals noch mitten auf dem Marktplatz und erstreckte sich auf einer Länge von 37 Metern von der Friedenseiche bis hin zur Tauschhütte.

In diesem Bereich befand sich nachweislich auch die Gerichtslaube, in der Recht gesprochen und Urteile verkündet wurden. Da die Schöppen (Schöffen), die zugleich auch Ratsherren waren, ohnehin im Rathaus saßen, wurde das Schöffenhaus irgendwann überflüssig und ab 1666 dem bereits genannten Apotheker Weinbrach vermietet.

Opfer des Kriegs

Doch auch schon vor 1666 gab es in Kyritz eine Apotheke. Diese ist jedoch im 30jährigen Krieg (1618-48) zerstört worden. Ab 1625 war die Prignitz und somit auch auch Kyritz Kriegsschauplatz. Pest und Plünderungen forderten viele Opfer. Zudem legten in jener Zeit mehrere Großbrände weite Teile der Stadt in Schutt und Asche, wie etwa die Brände von 1622 und 1636. „Bei einem dieser beiden Brände muss auch die alte Apotheke vernichtet worden sein, denn es gab ja um 1666 keine mehr in der Stadt“, sagt Herbert Brandt.

Anhand alter Kaufverträge und Eintragungen in Kirchenbüchern sind so gut wie alle folgenden Apotheker bis in die heutige Zeit nachzuvollziehen.

Von der Stadt erworben

Apotheker Weinbrach starb am 25. Oktober 1706. Für das Jahr 1713 ist ein Apotheker Samuel Weinbrach belegt. Etwa ab 1735 übernahm Heinrich Wilhelm Behn (oder auch Böhm oder Böhme – die alten Schriften sind da nicht ganz eindeutig zu entziffern), der auch Bürgermeister in Kyritz war, die Apotheke. Er muss auch das Gebäude von der Stadt erworben haben, denn am 27. Oktober 1752 verkaufte er die Apotheke an Johann Georg Steiniger, bevor er die Stadt verließ und fünf Jahre später starb.

Der Preis für das Haus betrug damals 2150 Taler, und für das Inventar zahlte der Käufer noch einmal 2640 Taler. Der neue Besitzer Johann Steineke war 1723 zur Welt gekommen, jedoch nicht in Kyritz. Er hatte,wie sein Vorgänger, auch einmal das Bürgermeisteramt inne. Steiniger starb 85-jährig am 29. September 1808 in Kyritz.

Dessen Witwe hatte nun Probleme, die Apotheke weiterzuführen. Von 1809 bis 1811 ist dort ein gewisser Emil Münnich tätig gewesen. Am 24. Oktober 1811 erhielt er jedoch auf eigenes Betreiben hin das Privileg, selbst eine Apotheke zu betreiben.

Nur kurz zwei Apotheken

Daraufhin wurde die Apotheke der Witwe Steiniger (die heutige Apotheke) auf behördliche Anordnung vom 4. April 1812 bis zum 21.Februar 1816 geschlossen. Nach langem Rechtsstreit konnte die Witwe des Apothekers Steiniger die Apotheke mit einer qualifizierten Kraft weiterführen. Wann die Apotheke Münnich wieder geschlossen wurde, ist nicht überliefert. Sie soll sich in der heutigen Maxim-Gorki-Straße befunden haben.

Nach dem Tod der Witwe Steiniger verkaufte der Erbe, ihr Bruder Friedrich Krüger aus Bantikow das Haus, das Privileg und die Apotheke am 4. April 1817 an Gottfried Wilhelm Krüger, der am 18. November 1786 in Schloppe/Westpreußen geboren worden war. Ob es eine familiäre Verbindung gab, ist nicht geklärt. Krüger musste nun schon einen deutlich höheren Preis zahlen: Haus, Privileg und Inventar kosteten nun 6000 Taler.

Die Kyritzer Apotheke im Jahr 1953. Quelle: André Reichel

Lange hielt es Gottfried Wilhelm Krüger nicht aus. Schon nach sechs Jahren verkaufte er die Apotheke wieder. Am 1. August 1823 wurde, der um 1790, wiederum nicht in Kyritz geborene, Friedrich Heinrich Kilian neuer Besitzer. Er zahlte für alles zusammen nun 15 000 Taler.

Stadtbrand vernichtet Apotheke

Ein Jahr später brannte ein Großteil der Stadt nieder und mit ihr auch das Apothekengebäude. In den Folgejahren entstand das heute noch existierende Gebäude.

Doch auch Kilian blieb kaum sieben Jahre als Apotheker in Kyritz. Am 1. Januar 1830 kaufte mit Johann Friedrich Gottfried Tensler wieder kein gebürtiger Kyritzer die Apotheke für nun 20 000 Taler.

Tensler blieb sogar nur fünf Jahre in Kyritz als Apotheker tätig, denn bereist am 1. April 1835 erwarb Carl Otto Oldendorff die Apotheke für den Preis von 32 750 Taler.

Belegschaft der Apotheke im Jahr 1948. Quelle: André Reichel

Auch Oldendorff war kein gebürtiger Kyritzer, genauso wenig, wie der nächste Eigentümer, Carl Friedrich Brauer aus Garz/Rügen, der Haus, Privileg und Apotheke am 1. Oktober 1841 für nun 26 800 Thaler erwarb.

Nach 31 Jahren wechselte der Besitzer. Am 1. Oktober 1872 erwarb Alexander Bruns aus Cöslin die Apotheke für nun 38 000 Taler.

Ab dem 1. Oktober 1881 war Ernst Müller aus Bärwalde in Kyritz Apotheker. Er zahlte stolze 138 000 Reichsmark, umgerechnet 46 000 Taler.

Selbstmord aus Angst

Am 1. Januar 1915 wurde Bruno Müller neuer Apotheker und blieb es bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Zunächst wurde ihm die Tätigkeit untersagt, dann wurde er im Juli 1945 enteignet und er musste die Wohnung im oberen Stockwerk räumen. „Aus Furcht, vom sowjetischen Geheimdienst abgeholt zu werden, begingen der Apotheker und seine Frau wenig später Selbstmord“, so Herbert Brandt.

Die Belegschaft der Apotheke 1964. Quelle: André Reichel

Apotheker Schmidt aus Wittenberge übernahm im August 1945 die Apotheke als staatlicher Pächter. Medikamente stellte er wie seine Vorgänger selbst her oder besorgte diese in der Mangelzeit auf oft abenteuerlichem Wege.

Im Januar 1949 wurde die Apotheke staatlich. Schmidt starb im September 1959. Bis Carl Lüdtke im März 1960 den Dienst antrat, führte eine Frau namens Dahms die Apotheke kommissarisch.

Historische Aufnahmen der Apotheke in Kyritz aus den 1930er Jahren. Das Mädchen links auf der Treppe ist einer der beiden Töchter des Apothekers Bruno Müller. Quelle: André Reichel

Am 18. März 1968 übernahm Apotheker Zesewitz die Leitung der Apotheke. Längst war die Verwaltung aller Apotheken im Kreis Kyritz zentralisiert, so das Zesewitz nun auch Kreisapotheker war. In dieser Zeit sind auch alle Pharmagroßhändler verstaatlicht worden. Auf Grund der sich nun verschlechternden Liefersituation wurde zwischen den Apotheken des Kreises Kyritz ein regelrechter Warenaustausch organisiert.

Am 1. Mai 1986 ging die Leitung an Guntram Peter über, der nach der politischen Wende die Kyritzer Apotheke ab April 1991 privat weiterführte. 1993 wurde der alte Seitenflügel abgerissen und neu aufgebaut. Die dort eingerichteten Praxisräume sind vom Hof aus zugänglich. Nach fast 33 Jahren ging Guntram Peter Ende Januar 2019 in den Ruhestand und verkaufte die Apotheke an den heutigen Eigentümer.

