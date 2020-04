Polizeieinsatz in Kyritz - 25-Jähriger beißt seinem besten Freund in Kyritz in die Nase

Beste Freunde seien sie eigentlich, hieß es wohl gegenüber der Polizei. Doch dann kam Alkohol ins Spiel. Der Einsatz führte die Beamten in Kyritz in die Perleberger Straße.