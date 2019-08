Kyritz

An einem in der Kyritzer Mühlenstraße abgeladenen Sandhaufen gerieten am Dienstag um 13.20 Uhr ein Mann und eine Frau in Streit. Der 55-jährige Kyritzer soll sich vom Sand unberechtigt genommen haben. Daraufhin sprach ihn die 41-jährige Frau an und es kam zum Streit. Der Mann soll die Frau mit einem Spaten geschlagen haben, wodurch sie leicht verletzt wurde, teilte die Polizei mit.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf. Medizinische Hilfe benötigte die 41-Jährige zunächst nicht.

Von MAZonline