Kyritz

Alle Jahre wieder treffen sich Bläserinnen und Bläser aus der gesamten Prignitz und dem Ruppiner Land, um am Sonnabend vor dem 3. Advent die Prignitzer Advents- und Weihnachtsmusik zu gestalten. Seit 1977 – dem Jahr der ersten Advents- und Weihnachtsmusik in Kyritz – ist es so, dass in immer wechselnden Orten der Prignitz gemeinsam unter der Leitung von Landesposaunenwartin Barbara Barsch musiziert wird. In diesem Jahr werden ungefähr 60 Musiker erwartet.

Heilgard Asmus Quelle: Konstantin Normann

Die hoffentlich zahlreichen Besucher hören am Sonnabend, 14. Dezember, ab 17 Uhr in der Kyritzer Sankt Marienkirche Advents- und Weihnachtslieder – bekannte und unbekannte, fröhliche und nachdenkliche. Unter dem Motto „Siehe, dein König kommt zu dir“ stehen Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck, Manfred Schlenker und anderen auf dem Programm. Verbindende Texte zwischen den Musikstücken werden von Generalsuperintendentin Heilgard Asmus aus Potsdam gelesen.

Trotz der vielen Einsätze, die die Posaunenchöre gerade in der Advents- und Weihnachtszeit zu bewältigen haben, machen sich die Bläserinnen und Bläser auf den Weg nach Kyritz.

Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline