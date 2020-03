68-Jähriger Risikopatient durchlebte in Kyritz Todesängste

Kyritz

Noch immer gibt es im Altkreis Kyritz keine bestätigte Coronavirus-Infektion per Stand vom Dienstag, 24. März. Um so schneller breiten sich Gerüchte in dem überschaubaren Städtchen aus, wenn jemand auf der Isolierstation des Klinikums in Kyritz behandelt wird.

Einer, der dort in den vergangenen Tag lag, war Lothar Bewersdorf aus dem Gumtower Dorf Vehlow. Bewersdorf, der in der Region sonst vor allem bekannt ist als Vorsitzender des Kyritzer Kleintierzüchtervereins, sagt nach seiner Entlassung aus der Klinik jetzt, er sei dem Tod regelrecht von der Schippe gesprungen. Und er appelliert: „An alle jungen und alten Menschen, haltet Abstand, folgt den Anweisungen der Behörden. Die Risikomenschen brauchen jetzt die Solidarität von allen.“

Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, starke Atemnot

Bewersdorf habe ich in Todesangst gewähnt angesichts seiner Symptome, die auf Corona hingedeutet hätten. Er ist 68 Jahre alt und Allergiker und gehört damit ebenso der Risikogruppe an.

„Am vergangenen Freitag stand ich mit einer Überweisung meines Hausarztes vor dem Kyritzer KMG-Klinikum. Zuvor hatte ich leichtes Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und ganz, ganz starke Atemnot“, erzählt Bewersdorf. Panik und eine gewisse Todesangst habe er verspürt, konnte er doch auch die Nacht zuvor schon nicht schlafen.

Unter Vollschutz auf der Isolierstation des Krankenhauses

Nach kurzer Wartezeit wurde er dann abgeholt und zum Corona-Testraum gebracht: „Der Testraum machte auf mich einen sehr gut vorbereiteten, beruhigenden Eindruck. Zwei mit Vollschutz ausgestattete Ärztinnen begannen die Testuntersuchungen. Ihr aufeinander abgestimmtes und unaufgeregtes Handeln lies mich spüren, wie gut sie vorbereitet waren. Das beruhigte mich ungemein.“

Anschließend begleitete das Testteam den 68-Jährigen wiederum unter Vollschutz auf sein Zimmer der Isolierstation. „Ich sah zu diesem Zeitpunkt meine Chance noch immer nur bei 50 zu 50.“

Corona-Testergebnis negativ

Auch im Zimmer zeigten sich die ihn umsorgenden Schwestern stets in Vollschutz. „Ich wurde sofort mit Sauerstoff beatmet und an einen Tropf angeschlossen. Nach etwa zwei Stunden konnte ich endlich zum ersten Mal wieder ganz stark abhusten.“ Nach und nach fühlte er sich wieder befreiter, bekam besser Luft. Alle eingeleiteten Behandlungsmaßnahmen schienen also zu wirken. „Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.“

Auch das Essen brachten sie ihm in Vollschutz. Die Zeit bis zur Bekanntgabe seines Testergebnisses am Folgetag empfand Bewersdorf als „schnell vergangenen“. Dann lag es vor – negativ.

Durch professionelles Handeln aus starker Gesundheitskrise geholt

„Riesenerleichterung und Freude bei mir. In der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis und dann über Whatsapp verbreitete sich die freudige Nachricht. Aber ich glaube, auch im Krankenhaus haben sie sich sehr darüber gefreut, dass es so ausgegangen ist. Sie haben ja alles mögliche dafür getan. Ich kann mich da einfach nur bei allen bedanken, die mich durch ihr professionelles Handeln aus einer sehr starken Gesundheitskrise gerettet haben.“

Als Risikopatient mache sich der 68-Jährige jetzt natürlich so seine Gedanken. Nach einem MAZ-Bericht aus der Vorwoche ist bekannt, dass das KMG-Klinikum in Kyritz über acht reguläre Beatmungsplätze verfügt und ein zusätzlicher geschaffen werden könne. Vier weitere zusätzliche Beatmungsgeräte könnten aus anderen Bereichen dazu geholt werden, hieß es. Ausreichend Schutzkleidung sei für die Mitarbeiter der Klinik ebenso vorhanden.

„ Deutschland hat ein starkes und handlungsfähiges Gesundheitswesen, das wir nicht durch falsches Verhalten einiger gefährden dürfen, denn die Leidtragenden sind wir alle“, sagt Risikopatient Lothar Bewersdorf: „Bleibt zu Hause, haltet Abstand, damit wir alle den Corona-Virus besiegen.“

Von Matthias Anke