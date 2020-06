75 Jahre nach Zweitem Weltkrieg: So wurde in Neustadt an Opfer von Flucht und Vertreibung erinnert

Neustadt

Am Vorabend des vor nunmehr fünf Jahren erstmals eingeführten bundesweiten Gedenktags für Opfer von Flucht und Vertreibung versammelten sich auch Mitglieder der Kyritzer Regionalgruppe des Bundes der Vertriebenen ( BdV) wieder zu einem Gedenken. Bevor sie einen Kranz niederlegten, sprach der Kyritzer Alfons Zeh als Verbandsmitglied wie auch Zeitzeuge.

Am Holzkreuz auf dem Neustädter Friedhof mit der Inschrift „In Erinnerung an die Opfer der Vertreibung des Zweiten Weltkrieges“ erinnerte Zeh an Geschehnisse aus dem jetzt 75 Jahre zurückliegenden 1945.

Kyritzer: „Damit solche Schicksale nie wieder geschehen“

„In der Nacht vom 30. zum 31. Januar erreichte die Front unser Dorf. Bei der Durchsuchung haben sie drei deutsche Soldaten entdeckt. Wir mussten bei der Erschießung zusehen und wurden dann über Felder, Wiesen und Gräben ins Nachbardorf getrieben“, las er unter anderem vor: „Am 1. Februar wurden fünf Männer unseres Dorfes verschleppt, da habe ich meinen Vater das letzte Mal gesehen.“

Zeh schloss mit bewegter Stimme: „Mögen solche Aufzählungen uns mahnen, die ganze Kraft einzusetzen, das solche Schicksale nie wieder geschehen.“

Corona durchkreuzte auch die Pläne des Vertriebenenbunds

In Anwesenheit von Neustadts Bürgermeister Karl Tedsen, Siegbert Weiß vom Gemeindekirchenrat, Horst Schnick als einst langjährigen BdV-Vorsitzenden und weiteren Gästen wurde dieses Gedenken zuvor vom Wusterhausener Klaus Ribbe mit einleitenden Worten eröffnet. Er ist seit diesem Jahr der neue Vorsitzende des Ortsverbandes Kyritz im BdV.

Ribbe bedauerte der MAZ gegenüber, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten viele der zumeist älteren Mitglieder lange nicht sehen konnten. So musste ein Ausflug nach Polen ausfallen, und auch zu einer einst geplanten gemeinsamen Dampferfahrt werde es wohl nicht mehr kommen. Dafür solle eine für Ende August vorgesehene Kremserfahrt samt Grillabend womöglich vorgezogen werden.

Vorfreude auf den Tag der Heimat

„Wir hatten unsere Mitgliederversammlung im Februar zum Glück ja gerade noch so abhalten können“, berichtet Ribbe. Sein Verband zähle in der Region noch gut mehr als 100 Zugehörige. Für eine so stetig überalternde Gruppe sei jede noch mögliche gesellige Runde um so wichtiger.

Ein für alle feststehender Termin ist Ende November wieder der sogenannte „Tag der Heimat“ in Ribbes Partyhaus in Wusterhausen. Der Tag soll sogleich wieder mit einem Weihnachtsessen verbunden werden.

Von Matthias Anke