Ringelnatz im Kirchgarten

Kyritz

Ihr exzellentes Ringelnatz-Programm „Echt verboten!“ präsentierten der Schauspieler Achim Amme und der Musiker Ulrich Kodjo am Wochenende im Kyritzer Kirchgarten. Beide boten eine unterhaltsame Biografie von Joachim Ringelnatz mit lustigen und schaurigen Geschichten und Gedichten.

Eigene Lieder gesungen

Achim Amme und Ulrich Kodjo sangen Lieder, geschrieben von Amme, und arrangiert von beiden, begleitet mit Gitarre und diatonischem Akkordeon. Dazu gab es etwas Kyritzer Kirschwein. Eingeladen zur Veranstaltung hatte der Historische Heimatverein. Seine Mitglieder boten den Kirchgarten-Besuchern Kaffee und Kuchen an. Am Ende gab es für die beiden Akteure als Erinnerung an Kyritz noch etwas Knatterwasser.

Von Sandra Bels