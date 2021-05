Kyritz

Wer da nicht kurz zusammenzuckt! Es ist nämlich ein überaus schriller Ton, der allen klar macht: Dies ist ein Alarm. Die Lehrerinnen und Lehrer schließen daraufhin alle noch geöffneten Fenster, schnappen sich das Klassenbuch und führen in Windeseile alle Kinder aus dem Raum, der gleichfalls geschlossen wird. Dann geht es raus. Alles erfolgt in geordneten Bahnen. Hin und wieder wird durchgezählt. Puh! Keiner ging verloren.

„Drei Minuten 37“, ruft Jörg Moritz, der Sportlehrer.

Bei der Alarmübung an der Kyritzer Goethe-Grundschule. Quelle: Matthias Anke

„Das war wieder alles sehr, sehr gut organisiert. Toll, wie ihr gemeinsam mit euren Klassenlehrern so geordnet rausgegangen seid“, sagt Birgit Menzel, die Leiterin der Goethe-Grundschule in Kyritz vor der am Rande des Schulgeländes versammelten Schülerschaft: „Ihr wart sogar etwas schneller als eure Klassenkameraden gestern.“

Bei der Alarmübung an der Kyritzer Goethe-Grundschule. Hier. Schulleiterin Birgit Menzel. Quelle: Matthias Anke

Diese Alarmübung an der Goethe-Grundschule wurde wegen des Corona-Wechselunterrichts dieses Mal auf zwei Tage verteilt. Statt 428 Schülerinnen und Schüler auf einmal mussten nun 214 am Dienstag und in etwa noch mal so viele am Mittwoch mitsamt ihrer Lehrer zeigen, dass sie wissen, was in einem solchen Alarmfall zu tun ist.

Gelegenheit genutzt, die Feuerwehr einzubeziehen

„Mindestens eine Übung pro Halbjahr ist vorgeschrieben. Die erste fiel nun aber in die kritische Coronazeit rein und konnte nur auf theoretische Weise durchgeführt werden“, erklärt Birgit Menzel mit Blick auf die entsprechende Schulbetriebs-Verwaltungsvorschrift des Brandenburger Bildungsministeriums.

Demnach ist auch „die Teilnahme der Feuerwehr an der Alarmübung“ möglich. Und davon machten sie in Kyritz dieses Mal an beiden Tagen Gebrauch.

Feuerwehr-Arbeitsgemeinschaft an der Goethe-Schule

Mario Thormann und Frank Bullendorf von der Kyritzer Feuerwehr erklärten den Kindern klassenweise ihr neuestes Fahrzeug, das TLF 4000 – Blaulicht und voller Wasserstrahl inklusive.

Thormann, der zusammen mit Meinhard Giese die Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschützer an der Schule leitet, kennt bereits so einige der Goetheschüler – und hofft, dass sie demnächst dann auch wieder zur Gruppe zurückfinden. Schließlich wurde diese erst vor nicht allzu langer Zeit ins Leben gerufen. Doch als so wirklich alles lief, kam schon bald „Corona.“

Bei der Alarmübung an der Kyritzer Goethe-Grundschule. Quelle: Matthias Anke

Bei der Alarmübung an der Kyritzer Goethe-Grundschule. Hier: Frank Bullendorf von der Kyritzer Feuerwehr erklärt den Kindern, was alles zur Löschtechnik dazugehört. Quelle: Matthias Anke

„Es ist im Moment ja nichts los. Die Arbeitsgemeinschaften dürfen nicht stattfinden. Können wir bloß hoffen, dass die Kinder auch später noch motiviert dabei sind“, sagt Frank Brüggemann, der Hausmeister der Goethe-Grundschule. Er ist zugleich der Kyritzer Feuerwehrchef. Die Alarmübung beobachtet er entsprechend aufmerksam. Denkbar sei es, diese irgendwann auch mal wieder mit einer richtigen Feuerwehrübung zu verbinden.

Birgit Menzel seit 100 Tagen als neue Schulleiterin im Einsatz

Dass gerade der Evakuierungsfall an dieser Kyritzer Einrichtung recht reibungslos klappt, sei laut Schulleiterin Birgit Menzel auch den vielen „historisch so bedingten“ Ausgängen zu verdanken. Es sind gut ein halbes Dutzend. Zudem gibt es zwei geräumige Treppenhäuser.

„Da haben wir echt einen Vorteil, dass nicht alle als eine große Masse herausstürzen müssen, also einzelne Gruppen möglich sind, gerade jetzt wegen der Corona-Abstände“, so Menzel, die ihre Arbeit erst im Februar als Nachfolgerin für Holger Wichert dort aufnahm. Per Dienstag habe sie dort ihre ersten 100 Tage verbracht. Eine turbulente Zeit angesichts der Corona-Herausforderungen.

Tausende Corona-Selbststest: kein einziger positiver Fall

Viel zusätzlicher Papierkram sei zu erledigen. Viel zu tun gebe es hinsichtlich Meldepflichten und Corona-Tests. Bemerkenswert: „Wir haben mittlerweile Tausende dieser Selbsttests herausgeben und bisher nicht einen einzigen positiven Fall“, sagt Birgit Menzel: „Natürlich auf Vertrauensbasis zu den Eltern, dass dabei auch immer alles stimmt.“

Lehrer Moritz erinnert sich, dass es zuvor nur einen positiven Schüler gab, woraufhin mehrere Kollegen samt ihrer Klassen in Quarantäne geschickt werden mussten.

Keine Ausflüge, keine Klassenfahrten, ausfallende AG’s, halbierte Klassen, maskierte Gesichter: Die Alarmübung mit zwei echten Feuerwehrleuten „zum Anfassen“ sei da laut Birgit Menzel für die Kinder ihrer Schule jetzt „ein richtiges Highlight“ gewesen.

Von Matthias Anke