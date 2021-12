Kyritz

Die Sorge unter Baumfreunden war groß, als die Bundesstraße 5 in Kyritz saniert wurde und es zur Vorbereitung dessen im Jahr 2020 zu etlichen Fällungen kam. Ob dort nachgepflanzt wird und jemals wieder eine richtige Allee grünt?

In dieser Woche nun passierte, was seitens des Landesbetriebs Straßenwesen seinerzeit versprochen worden war: Fachleute pflanzten so viele Bäume nach, dass bald wieder von einem Alleencharakter gesprochen werden dürfte. Es sind jetzt zudem deutlich mehr Bäume, als zuletzt noch vorhanden waren.

Mit Lava-Gestein und Kompost

„Es sind exakt 102 Linden“, sagt Fabian Lehmann vom Kampehler Garten- und Landschaftsbaubetrieb Lehmann und Partner. Derweil lässt der Kranarm vom Lkw der Baumschule Lorberg ein weiteres Exemplar in die Hände seiner Kollegen schweben.

Bei den Pflanzungen an der Kyritzer Bundesstraße 5. Quelle: Matthias Anke

Neben jedem mittels Bagger ausgehobenem Loch liegen nicht nur der Aushub, sondern zwei weitere auffällige Häufchen. „Das ist eine ist Lava-Gestein, das andere Kompost. Beides als Bodenverbesserer. Dünger kommt noch dazu“, erklärt Lehmann, dessen Firma in den kommenden Jahren auch die Baumpflege übernimmt.

Linden als einheimische, standortgerechte Baumart

Es sind bereits recht stattliche Gewächse, vermutlich acht Jahre alt. Lehmann: „In Jahren rechnen wir hier aber nicht. Es geht um den Stammumfang in einem Meter Höhe, und der liegt hier bei 16 bis 18 Zentimetern. Das entspricht einer günstigen Alleebaumgröße.“

Fabian Lehmann an einem der Lava-Gesteinshaufen. Quelle: Matthias Anke

Dass Linden ausgewählt wurden, hat ebenso seinen Grund. „Die Linden sind eine einheimische Art, und sie sind standortgerecht“, erklärt Guido Dobler. Er ist beim Landesbetrieb Straßenwesen als Sachgebietsleiter Umweltschutz und Landschaftspflege für das Thema Ersatzpflanzungen zuständig. „Sie sind ­also an unsere klimatischen Bedingungen angepasst. Außerdem stehen auf der anderen Straßenseite ja auch schon Linden.“

Allee wird bis nach Wusterhausen wiederhergestellt

Zu weiteren Ersatzpflanzungen komme es zudem auch an allen anderen Abschnitten in der Region, wo aufgrund von Bundesstraßensanierungen Bäume entfernt werden mussten. Im weiteren Verlauf der B 5 Richtung Wusterhausen Höhe Heinrichsfelde erfolgen laut Dobler allerdings keine Pflanzungen in solchem Ausmaß mangels Flächen, aber auch aufgrund der Situation des dort angrenzenden Waldes.

Bei den Pflanzungen an der Kyritzer Bundesstraße 5. Quelle: Matthias Anke

Im wiederum nächsten Abschnitt bis zur Wusterhausener Stadteinfahrt indes wird der Alleencharakter ebenso wiederhergestellt, sobald dort die noch nicht begonnene Straßenerneuerung einstmals beendet sein wird.

Von Matthias Anke