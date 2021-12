Kyritz

Dass Pflegebedürftigen egal welchen Grades seit geraumer Zeit ein sogenannter Entlastungsbetrag zusteht, spricht sich auch jetzt noch weiter herum. Gemeint ist der monatliche Betrag über 125 Euro in Form von Dienstleistungen, den der Gesetzgeber für alle Pflegebedürftigen 2015 einführte.

Laut Sozialgesetzbuch geht es vor allem um die „Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags“.

Paragraf 45 b SGB 11 Alltagshilfe können Selbstzahler in Anspruch nehmen. Oder sie lässt sich per Entlastungsbetrag bei der Pflegekasse abrechnen. Paragraf 45 b des SGB 11 besagt: „Der Betrag ist einzusetzen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender (...) sowie zur Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags.“

Zwar bieten im Regelfall alle Pflegedienste, die Leistungen der Pflegeversicherung erbringen, auch Leistungen nach diesem Paragraf 45b des SGB 11 an. Doch längst haben sich weitere Dienstleister dahingehend spezialisiert.

In den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ist das Angebot bislang überschaubar. Entsprechend groß ist die Nachfrage bei ihnen – auch, weil außerhalb der Pflegebedürftigen Selbstzahler solchen Service in Anspruch nehmen.

Anerkannte Anbieter in Wittenberge, Kyritz und Perleberg

In Wittenberge ist es Susan’s Haushaltshilfe. Von Perleberg aus sind seit diesem Jahr Anika Benecke und Stefanie Wilke als Alltagsbegleiterinnen unterwegs. In Kyritz haben seit September Beate und Christina Welzel ein Büro in der Bach-Straße.

Die Kyritzerinnen nennen sich Alltagshilfe und Haushalts-Dienstleitungen (AHD) „Spatz“. Bei der Namenssuche war ein solcher Vogel gerade vor dem Fenster aufgetaucht, erzählen sie.

Auch als rechtliche Betreuerinnen tätig

Die beiden Frauen haben mit dem Büro eine Anlaufstelle. „Wir sind ja jetzt acht Leute“, sagt Christina Welzel. Sie durchlaufen in der Regel eine Ausbildung zum Alltagsbegleiter – auch parallel zum Job.

Die 48-Jährige, die einst im Personalbereich arbeitete, kümmert sich vermehrt ums Organisatorische, während Beate Welzel zu denen gehört, die „raus zu den Menschen“ fahren. „Ich war ja mal in der Altenpflege tätig“, sagt die 52-Jährige. Zudem sind beide seit vielen Jahren als rechtliche Betreuerinnen im Einsatz, übernehmen Vormundschaften.

Gespräche, Spaziergänge, Arztbesuchsbegleitung

Zwei Männer gehören zu ihrem Team. „Aktuell suchen wir einen Gärtner für kleinere gärtnerische Tätigkeiten“, sagt Christina Welzel.

Auch mit so etwas lasse sich also der Entlastungsbetrag abrufen. Zur Unterstützung im Alltag gehören ansonsten vor allem Besorgungen jeglicher Art oder Reinigungen. Möglich sei es, auch einfach nur als Gesprächspartner oder für Spaziergänge bereitzustehen. Und selbst bei Arztbesuchen seien sie schon als Begleitung dabei gewesen, etwa als Mutmacher beim Zahnarzt.

Beate (r.) und Christina Welzel haben ihr Büro in der Kyritzer Johann-Sebastian-Bach-Straße. Quelle: Matthias Anke

Hin und wieder sind sie in kleinen Teams unterwegs: Während einer Gartenarbeit erledigt, ist die andere Alltagshelferin mit dem Haushalt beschäftigt und eine weitere unterdessen Einkaufen.

Die Klienten sind aktuell zwischen 45 und 97 Jahre alt und leben hauptsächlich im Altkreis Kyritz. Der Wirkungskreis aber reiche bis in Richtung Pritzwalk, Neuruppin und zum Nachbarlandkreis Stendal. „2022 wollen wir expandieren“, sagt Christina Welzel.

Beratungsbedarf laut den Kyritzerinnen riesig

Wer ihr Angebot kenne, nutze es erfahrungsgemäß regelmäßig. Gerade älteren Menschen falle es anfangs jedoch nicht immer leicht, den Schritt zu wagen, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen

Wer einen Pflegegrad bereits hatte, sparte sich den Entlastungsbetrag für einen bestimmten Zeitraum auf, erklärt Chrstina Welzel. Der Betrag werde zwar nicht ausgezahlt, aber es könnten Dienstleistungen eben in entsprechender Höhe abgerechnet werden. Zudem gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Fristverschiebungen. „Dahingehend besteht ein erheblicher Beratungsbedarf“, weiß Beate Welzel.

Keine Tätigkeiten der üblichen Pflegedienste

Ihr Spektrum ist entsprechend breit. So bieten sie auch Formularhilfe an. „Es gibt viele Menschen, die scheitern an der Beantragung der Pflegegrade“, sagt Christina Welzel: „Wir haben alle Formulare vorrätig, egal von welcher Kasse.“

Eine Pflege im Sinne der üblichen Tätigkeit der Pflegedienste übernehmen sie nicht. Diese wiederum hätten oftmals mit ihren Tätigkeiten aber eben schon genug zu tun, als auch noch die Alltagshilfe über die Entlastungsbeträge oder gar für Selbstzahler anzubieten – zumindest nicht in dem Umfang wie das Team vom AHD „Spatz“.

Von Matthias Anke