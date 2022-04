Kyritz

Dass die alte Kyritzer Brennerei im Klosterviertel sich nicht länger hinter Planen versteckt, ist ein gutes Zeichen. Die Arbeit geht voran. Maurer sind dabei, die zum Teil erneuerte Klinkerfassade zu verfugen. „Ende Mai wollen die Dachdecker mit allen Arbeiten fertig sein“, sagt Marita Fricke von der Kyritzer Bauverwaltung. „Wir würden dann gern das Gerüst abbauen.“

Das Dach ist nach Angaben von Marita Fricke von der Kyritzer Bauverwaltung inzwischen dicht und bietet untendrunter deutlich mehr Raum als zuvor. Quelle: Alexander Beckmann

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich an dem Haus viel getan. Nach der Stabilisierung und Vertiefung der Fundamente wurde es drinnen komplett entkernt. Inzwischen ist der alte Rauhputz verschwunden. Die Klinker der Fassade liegen wieder frei. Fensteröffnungen wurden an die historischen Verhältnisse angeglichen. Das Dach ist erneuert.

Brennerei Kyritz wird ihre Baugeschichte offen zeigen

„Die Reinigungsarbeiten an der Fassade sind jetzt auch beendet“, berichtet Marita Fricke. „Die bleibt also so, wie sie jetzt ist.“ Auf die zuerst geplante Beschichtung der Ziegel werde man verzichten. „Wir finden, das gibt auch so ein sehr schönes architektonisches Gesamtbild.“

Bis Ende Mai könnte das Gerüst von der künftigen Stadtbibliothek verschwunden sein. Quelle: Alexander Beckmann

In Dach und Außenwände sind nun Fenster eingebaut. Nur das große Panoramafenster rüber zum alten Klausurflügel fehlt noch. Der Einbau ist erst möglich, wenn das Gerüst weg ist.

Lift und Fluchttreppe ergänzen das Baudenkmal

Bis dahin stehen einige Kleinigkeiten aus – die Fallrohre zum Beispiel oder die Verkleidungen der Schornsteine. Die sind übrigens nur Attrappe und nehmen lediglich Rohre für Lüftungsanlage und Gasheizung auf.

Gas? Marita Fricke bestätigt das. „Hier eine andere Heizung reinzubringen, das funktioniert einfach nicht.“ Sie verweist auf die Anforderungen des Denkmalschutzes für das Bauensemble und darauf, dass vom Keller der Brennerei aus sämtliche Gebäude des künftigen Kulturzentrums beheizt werden müssen. „Wir sind schon froh, dass wir das Allernötigste einbauen können.“

Am deutlichsten verändert sich die Rückseite der alten Brennerei. Dort steht inzwischen die Konstruktion für den verglasten Außenaufzug. „Da hat man dann einen schönen Ausblick“, verspricht die städtische Bauexpertin. Außerdem wird auf dieser Seite auch die Fluchttreppe installiert.

Das offene Treppenhaus bildet den Eingangsbereich der künftigen Bibliothek. Quelle: Alexander Beckmann

Das Innere des Hauses verströmt zwar noch viel Rohbau-Charme, doch das offene Treppenhaus als zentrales Element ist inzwischen klar zu erkennen. „Die Besucher sollen sich, wenn sie reinkommen, gleich zurechtfinden“, sagt Marita Fricke.

Stadtbibliothek könnte in einem guten Jahr einziehen

Vom Keller bis zum zweiten Obergeschoss unterm Dach liegen nun schon Leitungsbündel für Strom und Kommunikation, Wasser- und Abwasserrohre. Auf die Installation folgen dann Putz, Fußböden samt Heizung, Trockenbau, Farbe, Einbauten und Möbel und einiges mehr. „Das soll ja eine Bibliothek zum Genießen und Wohlfühlen sein.“

Das Dachgeschoss lässt das Raumgefühl erahnen, das die Benutzer der Bibliothek erwartet. Quelle: Alexander Beckmann

Mit wirklich unüberwindlichen Hindernissen rechnet Marita Fricke an der alten Brennerei nicht mehr – trotz explodierender Baupreise, die andere Projekte wie den benachbarten Klausurflügel des einstigen Franziskanerklosters ins Wanken bringen. In einem guten Jahr könnte die Bibliothek in ihr neues Haus einziehen.

Für Sonnabend, den 7. Mai, lädt die Stadt Kyritz zu Baustellenführungen in die alte Brennerei ein. Von 14 bis 17 Uhr werden dann die Architekten über die Baugeschichte und den Stand der Arbeiten informieren.

Von Alexander Beckmann