Wusterhausen

Dank zahlreicher Schüler des Kyritzer Gymnasiums war die Galerie „Alter Laden“ in Wusterhausen am Mittwoch besonders gut gefüllt. Die jungen Frauen und Männer glänzten nicht nur mit Anwesenheit, sondern auch mit ihren Arbeiten, die nun noch bis Anfang Februar in Wusterhausen zu sehen sein werden.

„Da wir nur eine Grundschule in Wusterhausen haben, ist es nicht so gewöhnlich hier mal Gymnasiasten zu begrüßen“, sagte Museumsleiterin Katharina Zimmermann. Roland Tille vom Kulturverein der Stadt erklärte: „Wir sind froh, dass Sie jetzt hierher kommen konnten.“ Schließlich habe man viele Veranstaltungen absagen müssen – auch den Nikolausmarkt, zu dem sonst stets Schülerarbeiten ausgestellt wurden.

Neuruppiner Verein schrieb Wettbewerb aus

Die aktuelle Ausstellung geht auf einen Wettbewerb des Vereins Gildenhaller Horizonte zurück. Er hatte sich anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Neuruppiner Künstler- und Handwerkerkolonie Gildenhall gegründet. Im Frühjahr lud der Verein Schüler ein, Bilder zum Thema „Am Wasser gebaut“ einzureichen.

„Wir hatten aufgerufen, mal ein bisschen zu spinnen: Wie könnte man leben“, erklärte Hendrik Schink vom Verein Gildenhaller Horizonte. 160 Arbeiten aus drei Schulen gingen ein. Die 80 besten wurden für die Gestaltung der Ausstellung ausgewählt, die nach Neuruppin und Wittstock nun in Wusterhausen gastiert.

Kyritzer Schülerin ist Wettbewerbssiegerin

„Was wir heute hier sehen, sind vor allem Bilder von den Kyritzer Schülern“, sagte Hendrik Schink. „In Kyritz sind viele architektonische und perspektivische Sachen entstanden.“ Die anderen Schulen setzten zum Teil eigene Schwerpunkte. Auch einige dieser Arbeiten hängen im Alten Laden.

Mit dieser Arbeit konnte Josefine Larf vom Kyritzer Gymnasium die Jury überzeugen. Quelle: Alexander Beckmann

Als Dankeschön für die Beteiligung spendiert der Verein dem Kyritzer Gymnasium die 30 Bilderrahmen der Ausstellung für die weitere Verwendung. Einen besonderen Preis für die beste Arbeit erhielt Josefine Larf aus der 12. Klasse. Zusätzlich gab es jede Menge Gratulationen von den zahlreichen Besuchern.

Von Alexander Beckmann